Si les Lakers ont pris une belle fessée cette nuit, LeBron James en a profité pour aller chercher un des derniers records qu’il ne détenait pas encore : celui du nombre total de minutes jouées en NBA.

Il continue à écrire son histoire, et accessoirement l’histoire de la NBA, l’histoire du sport en général.

Cette nuit LeBron James a délivré en début de quart-temps une passe décisive à Christian Wood. Double exploit, car en plus de supporter Christian Wood en tant que coéquipier, LeBron devenait dans le même temps le joueur ayant passé le plus de minutes au total sur un parquet NBA, dépassant la légende Kareem Abdul-Jabbar.

C’est officiel.

Aucun joueur de basket n’a joué plus de minutes que LeBron James dans TOUTE L’HISTOIRE de la NBA.

Playoffs ET saison régulière combinés.

66 298 minutes en carrière pour le King.

👑👑👑👑👑👑👑👑 pic.twitter.com/GVpUKgkPRa

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 28, 2023



En ce qui concerne la saison régulière, LeBron James reste troisième, à quelques encâblures de Karl Malone et encore assez loin derrière KAJ, qu’il pourrait dépasser s’il jouait encore deux bonne saisons. Mais si l’on rajoute les minutes jouées en Playoffs LeBron n’a désormais plus de concurrence et peut dormir tranquille avant de se faire piquer la place.

Après avoir dépassé Kareem en février dernier au classement des meilleurs scoreurs all-time, LeBron continue de prendre place au sommet de l’histoire de la NBA. Une défaite de 44 points mais un record de plus, histoire de lier l’utile au désagréable.