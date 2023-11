Petite nuit de NBA qui se termine, lors de laquelle le choc attendu a finalement accouché d’un blow-out. On vous débriefe tout ça ?

Scores et stats de la nuit

Ce qu’il faut retenir

Dans le match des cancres, les Pistons ont confirmé qu’ils étaient bien l’équipe la plus claquée de l’Est en ce début de saison. 32 points, 12 rebonds et 8 passes pour Kyle Kuzma.

Les Blazers ont confirmé les bonnes choses entrevues dimanche soir face aux Bucks, en s’imposant cette fois-ci à Indianapolis. Gros match de Tyrese Haliburton mais excellent match de Jerami Grant, Malcolm Brogdon a été clutch et Scoot Henderson a scoré 13 points ne sortie de banc.

Les Sixers ont atomisé les Lakers grâce à leur duo Maxey / Embiid. 31 points pour Tyrese, 30/11/11 pour Joel et un apport solide des role players, c’en était trop pour les Lakers.

LeBron James est devenu le basketteur ayant passé le plus de minutes sur un parquet NBA en dépassant Kareem Abdul-Jabbar.

Le Jazz l’a emporté sur le fil face aux Pels, grâce notamment à un bel apport des jeunes (Kessler, Agbaji, George)

Privés de Nikola Jokic, les Nuggets ont trouvé des ressources… originales face aux Clippers, puisque Reggie Jackson et DeAndre Jordan se sont rappelés au bon souvenir des Clippers et ont été les deux héros de la soirée. Une grosse remontada au dernier quart, 35 pions et 13 passes pour Reggie, 21 points et 13 rebonds pour Dede, bienvenue en 2015.

Les Français de la nuit

5 points, 4 rebonds, 2 steals et 1 contre pour Bilal Coulibaly. Et surtout, UNE VICTOIRE, la troisième de la saison seulement pour les Wizards.

4 rebonds, 3 passes et 3 contres pour Killian Hayes, dont un énorme chasedown sur Corey Kispert, ça lui apprendra à manger ses crottes de nez face caméra.

Rayan Rupert n’a pas joué face aux Pacers.

Moussa Diabaté a cartonné pour son premier match de G League (28 points et 10 rebonds).

10 points, 7 rebonds, 4 passes et 3 steals pour Nicolas Batum face aux Lakers, toujours aussi à l’aise le Nic.

Le highlight de la nuit

Ausar Thompson HANGS and spins it home 👌

Wizards-Pistons | Live on the NBA App

📲 https://t.co/YJ5vualYdD pic.twitter.com/HxEXIZnjtz

— NBA (@NBA) November 28, 2023

Les meilleurs scores TTFL de la nuit

Les classements

Les classements du In-Season Tournament

– Magic move to 1st place in East Group C

– Bucks remain undefeated and sit atop East Group B

– Knicks avoid elimination

For more, download the NBA App: https://t.co/T2ytjrfB0m pic.twitter.com/UWUO73ZWgk

— NBA (@NBA) November 25, 2023

NBA In-Season Tournament West standings update 🏆

– Pelicans sit atop West Group B

– Timberwolves, Suns, Warriors, and Rockets remain alive

For more, download the NBA App: https://t.co/T2ytjrfB0m pic.twitter.com/CuTyWV2Cak

— NBA (@NBA) November 25, 2023

Le programme de ce soir