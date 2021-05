Jayson Tatum et Devin Booker élus Joueurs de la semaine : Kobe serait fier de ses poulains

Jayson Tatum à l’Est et Devin Booker à l’Ouest ont été récompensés du titre de joueurs de la semaine en NBA. Les walking buckets ont fait ce qu’ils savent faire de mieux : iso, jab, jab, crossover, stepback, between the legs crossover, hesi, stepback, three-point, tout ça aussi naturellement qu’un lay-up. Dans un moment important de la saison, les deux scoreurs ont pris leurs responsabilités et la NBA ne manque pas de les couronner Player of the Week.

Qui est-ce qui a planté 60 points au TD Garden et a un fils au prénom ridicule ? C’est Jayson Bucket Tatum ! Le futur des C’s n’a pas arrêté de titiller des records de franchise cette semaine, beaucoup détenus par Larry Bird. A commencer par le record de points dans un match, le troisième pick de la Draft 2017 égalant Larry Legend avec ses 60 pions contre les Spurs. Le numéro 0 rejoint également le club des seuls joueurs à scorer 60 points sans turnover, club très fermé avec Carmelo Anthony et Klay Thompson (sauf que eux, eh bah ils avaient même pas fait d’assists alors que Jayson il en a fait 5 nananinanère). Tatum surpasse également de deux petits points le records de points de la franchise de Larry Bird sur trois matchs avec 128 points. Le prodige de Duke devient le deuxième plus jeune joueur à scorer 60 points, derrière… Devin Booker contre les… Celtics. Grâce à ses 60 points, dont 31 dans le quatrième quart-temps et la prolongation, les Celtics ont aussi réalisé le plus gros comeback de leur histoire, eux qui étaient dans le deuxième quart-temps à -32 points. Tatum, Tatum, Tatum, oui il a été monstrueux cette semaine, il a le droit à un petit article de gloire. 35 points, 8 rebonds, 8 passes contre Charlotte (victoire 120-111), 33 points, 2 rebonds, 5 passes contre Portland (défaite 119-129), quelle belle semaine à tenter de sauver les Celtics de ce maudit play-in. Tatum finit donc cette semaine avec en moyenne 42,7 points, 6 rebonds, 6 passes, 54,4% au tir dont 59,1% à trois points ; POTW bien mérité Jayson.

Jayson Tatum is the first Celtics player to earn Player of the Week honors three times in a single season since Kevin Garnett in 2007-08 https://t.co/PTUBnY5Wqe — Celtics Stats (@celtics_stats) May 3, 2021

Direction l’ouest maintenant, vers le soleil de l’Arizona où Devin Booker remporte le troisième POTW award de sa carrière, tout ça cette saison (trois POTW aussi cette saison pour Tatum), un record pour les Suns du Canadian God Steve Nash lors de sa saison 2006-07. Avec de très bons chiffres de moyenne de 29,3 points à 54,7% au tir, c’est aussi son bilan de 4-0 de la semaine avec une place assurée pour les Playoffs qui lui valent ce prix de Joueur de la semaine. Les Suns se sont aussi vus passer premiers au classement NBA quelques instants, juste devant le Jazz après leur belle victoire devant ces derniers (120-100), 31 points, 3 rebonds et 2 passes pour Booker, où tonton/papa/patron Chris Paul a quand même bien pris les choses en main dans le quatrième quart-temps. Cela promet une belle course entre le Jazz et les Suns pour la première place. Autre exploit qui mérite de placer D-Book dans la discussion POTW/MVP/HOF, c’est qu’il a stoppé la très belle série de 9 victoires des insatiables Knicks (110-118) avec 33 points, 4 rebonds et 3 passes. Ses deux autres victoires contre les Clippers et le Thunder à respectivement 21 points, 6 rebonds, 3 passes et 32 points, 3 rebonds, 6 passes, viennent renchérir une très belle semaine pour Devin Booker et les Suns. On s’attendait à voir Booker recevoir des gratifications personnelles, mais sûrement pas à voir les Suns briller aussi haut.

– 4-0

– WC Player of the Week … and THIS is the @efirstbank Money Drive of the Week 🔥 pic.twitter.com/rg8tppotqs — Phoenix Suns (@Suns) May 3, 2021

Une performance historique pour l’un, un impact collectif important pour l’autre, les élus Joueurs de la semaine l’ont en tout cas bien mérité. On connaît un Kobe qui serait très fier de voir ces deux prodiges progresser et évoluer avec cette Mamba Mentality et ce méga-croquing qui paie.

Source texte : NBA