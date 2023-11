De passage à Cleveland ce week-end pour la rencontre Cavaliers – Lakers, LeBron James a profité de son retour à la maison pour fêter l’ouverture de son musée à Akron, nommé “LeBron James’ Home Court”. Un musée qui retrace la vie et la carrière du King depuis ses plus jeunes années dans l’Ohio.

Après avoir payé 23 dollars (vous avez la réf’) pour l’entrée, les premiers visiteurs du musée LeBron James ont eu l’occasion de découvrir une reconstitution de l’appartement 602 à SpringHill, dans lequel vivait LeBron avec sa mère Gloria quand il n’était encore qu’un adolescent. Avec la cuisine, la pièce à vivre, et surtout la chambre d’époque de James, remplie de posters de ses idoles Kobe Bryant et Michael Jordan ainsi que de ses premiers trophées remportés. On y retrouve également des objets bien spécifiques comme une photo avec MJ et des lettres de recrutement des plus grandes universités.

Ensuite, les visiteurs ont la possibilité de s’asseoir dans les mêmes vestiaires que ceux de LeBron James lorsqu’il jouait au lycée de St. Vincent-St. Mary à Akron, aux côtés de Romeo Travis, Dru Joyce III, Sian Cotton et Willie McGee. C’était l’époque où la hype LeBron grimpait de plus en plus, lui qui était alors considéré comme la future superstar du basket avant même de poser les pieds en NBA.

Superstar qu’il deviendra, sur comme en-dehors du terrain, ce que le musée ne manque évidemment pas de mettre en avant. Stats, maillots mythiques, palmarès, distinctions… impossible de passer à côté des très nombreux accomplissements de la carrière du King. En l’espace de deux décennies, de Cleveland à Los Angeles en passant par Miami et Team USA, LeBron James a notamment remporté quatre titres de champion, deux médailles d’or olympiques, et est devenu le meilleur marqueur de l’histoire de la NBA. Une partie du musée est également dédiée à l’ensemble de ses initiatives en dehors des parquets, lui qui a notamment ouvert une école à Akron à travers la LeBron James Family Foundation.

“C’est quelque chose de spécial. Pour ma communauté, pour ma fondation, et pour tous les gens qui m’ont suivi lors de mon parcours. C’est une opportunité pour eux d’en faire partie et de le ressentir. C’est cool d’avoir pu accomplir des choses dans ma vie et de pouvoir contribuer à ma communauté, de faire de ma communauté un endroit où les gens veulent venir. […] Le musée fait partie de ces choses dont nous pouvons tous être fiers.” – LeBron James

Si vous voulez découvrir le musée un peu plus en profondeur, on vous invite à checker les photos et vidéos juste en dessous.

Sources texte : Akron Beacon Journal / Good Morning America

