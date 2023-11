Nouvelle semaine qui commence, et nouvelle soirée NBA au programme. Petit nuit au menu avec seulement cinq matchs de prévu, mais des affiches qui valent le détour comme ce magnifique Pistons – Wizards.

Le programme de la nuit :

1h : Pistons – Wizards

1h : Pacers – Blazers

1h : Sixers – Lakers

3h : Jazz – Pelicans

4h30 : Clippers – Nuggets

Le match à ne pas rater : Pistons – Wizards

Le match de l’année, à n’en pas douter. À notre gauche, les Detroit Pistons : 14e à l’Est, bilan de 2 victoires – 14 défaites, et sur 13 revers consécutifs à l’heure de ces lignes. À notre droite, les Washington Wizards : 15e à l’Est, bilan de 2 victoires – 14 défaites, et sur 9 revers consécutifs. Bref c’est tout simplement un sommet. Un sommet de médiocrité et de nullité, qu’on ne raterait pour rien au monde. Faites-nous rêver les gars !

Mais aussi…

Les Pacers qui mettront sans doute 150 points aux Blazers.

Paul Reed quand il défend sur Anthony Davis.

Le remake de Jazz – Pelicans, avec cette fois-ci Zion Williamson en piste.

Clippers – Nuggets, avec Los Angeles qui tentera de mettre fin à une série de sept défaites consécutives dans ses confrontations avec Denver.

Les Français de la nuit

Killian Hayes vs Bilal Coulibaly !

Nicolas Batum face à LeBron James et Cie.

Moussa Diabaté s’il y a garbage time contre Denver.

Et en G League ?