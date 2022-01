Programme NBA : Bulls – Wizards à 2h, nouveau buzzer de DeMar DeRozan ou comment ça se passe ?

Grosse soirée de NBA ce vendredi avec neuf matchs au programme et pas mal de pépites. Dans le lot, il y a notamment une énorme affiche avec les Bucks qui vont rendre visite aux Nets, un duel qui n’est pas sans rappeler quelques souvenirs du printemps dernier. Mais le reste du programme s’annonce tout aussi palpitant avec également un Bulls – Wizards qui rappelle l’exploit récent de DeMar DeRozan. Et on prévient, il risque de se passer des choses assez violentes dans les raquettes puisqu’un grand Camerounais et un grand Serbe sont de sortie.

—

# LE PROGRAMME DU VENDREDI 7 JANVIER 2022

1h : 76ers – Spurs

76ers – Spurs 1h30 : Raptors – Jazz (sur beIN Sports 4)

Raptors – Jazz (sur beIN Sports 4) 1h30 : Nets – Bucks

Nets – Bucks 2h : Bulls – Wizards

Bulls – Wizards 2h : Thunder – Timberwolves

Thunder – Timberwolves 2h : Rockets – Mavericks

Rockets – Mavericks 3h : Nuggets – Kings

Nuggets – Kings 4h : Lakers – Hawks (sur beIN Sports 1 MAX)

Lakers – Hawks (sur beIN Sports 1 MAX) 4h : Trail Blazers – Cavaliers

# LE MATCH DE LA NUIT, ENFIN SELON NOUS

Bulls – Wizards (2h) : il y a cinq jours, on assistait à l’une des plus grandes dingueries de l’année. Dans une fin de match très serrée, DeMar DeRozan plantait un deuxième buzzer beater en deux matchs sur le parquet des Wizards d’un Kyle Kuzma qui avait pourtant été ultra clutch et d’un Bradley Beal qui sortait son career high à la passe (17). On était tout simplement sur une première all-time et on imagine que les Wizards ont bien le seum de s’être retrouvés dans une page de l’histoire de la NBA malgré eux. Ça tombe super bien parce que ce soir, c’est déjà la revanche à Chicago. On imagine que les Wizards auront à cœur de se venger de ce qu’ils ont pris sur leur propre parquet. Surtout qu’en ce moment, Kyle Kuzma est absolument ingérable en attaque et que Beal a bien retrouvé son niveau All-Star. Le duel contre la paire DeRozan/LaVine s’annonce donc bien bien chaud ! Ce sera à 2h alors petit conseil : si le Nets – Bucks ne tient pas toutes ses promesses, il faudra vraiment switcher là-dessus. Et si jamais le Nets – Bucks tient bien ses promesses, alors dès que c’est fini on passe sur le Bulls – Wizards pour profiter de DeMar dans le clutch.

Here’s the buzzer-beater 3 by DeMar Derozan to beat the Wizards. Incredible patience to avoid two defenders. pic.twitter.com/Myan1c5NzV — Chase Hughes (@ChaseHughesNBCS) January 2, 2022

# À SURVEILLER EGALEMENT

Nets – Bucks, depuis la demi de conf historique de l’an dernier, toute rencontre entre les deux équipes est un match immanquable et bien assaisonné au bon gros sel.

Lakers – Hawks, qui est chaud pour une nouvelle dinguerie de LeBron ?

Rockets – Mavericks : petite pointe au cœur, Alperen Sengun est toujours blessé à la cheville. On se consolera avec mister Jalen Green qui est plutôt chaud en ce moment.

76ers – Spurs : on adore Jakob Poeltl, mais là ce soir… bonne chance contre Joel Embiid, surtout que c’est l’hécatombe chez les Spurs.

Nuggets – Kings : même tarif pour Damian Jones qui va rencontrer Nikola Jokic. Comment on dit bonjour en serbe déjà ?

Trail Blazers – Cavaliers : attention Nurkic… Ce soir, si l’envie n’y est pas, ça va faire comme Jones et Poeltl. Sauf que là c’est des gamins talentueux en face, ça peut piquer l’ego ! Déjà qu’il vient de prendre 25 000 dollars d’amende…

Raptors – Jazz : Utah sans Rudy Gobert et Donovan Mitchell (et d’autres) face à des Dinos en pleine bourre, ça sent la lose.

Avec le joli programme que la NBA nous propose ce soir, il va forcément se passer des trucs. Hop hop hop, on pense à détartrer la cafetière et on active les réveils parce que faudra pas pioncer cette nuit quand KD, Giannis ou DeMar feront des dingueries !