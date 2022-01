Preview Nets – Bucks : KD vs Giannis pour un remake des derniers Playoffs, le meilleur depuis Batman Begins

Énorme affiche à 1h30 pour fêter le début du week-end dignement. Remake de l’opening night, remake des demi-finales de conf’ 2021, avec du MVP au m2 pour notre plus grand plaisir.

Le deuxième de l’Est qui accueille le troisième à 1h30, déjà ça ne présage que du bon. Et puis on parle des Nets et des Bucks quand même. Si vous avez une meilleure mémoire que Dory, vous devriez vous rappeler qu’il y a un léger précédent entre ces deux franchises. Retour au printemps 2021… Les Nets et les Bucks se sont débarrassés assez facilement des Celtics et du Heat au premier tour des Playoffs, avant de devoir s’affronter. La série sera légendaire avec notamment des performances dantesques de la part des deux monstres que sont Giannis Antetokounmpo et Kevin Durant. Pour le premier, on a encore en tête ce Game 7 incroyable à Brooklyn où il compilera 40 points et 13 rebonds dans un thriller aussi prenant qu’un certain film avec Brad Pitt et Morgan Freeman, ce qui implique que l’on peut aisément parler de Game… Seven. Match dans lequel KD avait encore été incroyable avec 48 points, le shoot de la gagne l’égalisation alors qu’il avait déjà planté 49 pions – accompagnés de 17 rebonds et 10 passes – deux matchs avant. La suite on la connaît, avec des Bucks qui profiteront notamment des blessures de Kyrie Irving et James Harden pour sortir vainqueurs de la série avant d’aller chercher la bagouze face aux Suns.

Ce soir, le contexte est bien évidemment différent pour les deux équipes mais ça ne va pas nous empêcher d’assister à une opposition XXL. Certes il n’y aura pas de Kyrie Irving (emploi à mi-temps) ni de Jrue Holiday (protocole COVID) mais bon, il y a tout de même trois MVP sur le terrain dont deux qui sont bien placés dans la course cette année : le Greek Freak et Durantula. En plus de ces deux-là, on a un James Harden qui retrouve des couleurs depuis sa sortie du protocole COVID. En six matchs, le Barbu compile 29,8 points, 8,8 rebonds et 10,3 passes en grattant balle de lancers comme à la belle époque. Du côté des dynamiques collectives, on a un petit souci des deux côtés, avec deux défaites plus qu’évitables à la maison face aux Raptors et aux Pistons pour les Daims, tandis que les pensionnaires du Barclays Center n’ont gagné qu’un seul match lors des quatre derniers. Ce soir est l’occasion rêvée pour les deux équipes de faire passer un message et de repartir sur une dynamique positive dans le but de rattraper les irrésistibles Bulls en tête de la conférence. Vous l’avez compris, ça va se castagner aussi fort que lors d’un combat entre Mike Tyson et Evander Holyfield… En espérant que personne ne se fasse graille l’oreille.

Gros match en perspective donc si vous aviez prévu autre chose, vous annulez tout de suite. C’est le gratin qui joue là, le haut du panier, donc on reste tranquille à la maison, on se prend un bon café et à 1h30, on est devant le League Pass.