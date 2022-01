Ime Udoka a une explication simple pour les galères des Celtics dans le money time : « On n’est pas assez solides mentalement »

Bilan de 18 victoires pour 21 défaites et pour l’instant une très décevante onzième place à l’Est qui ne leur permettrait même pas d’accéder au play-in : l’ambiance est morose chez les fans des Celtics. Mais pourquoi Boston perd autant ? Les absents ? Un jeu pas assez collectif ? Un fit pas idéal entre les deux Jay ? Il y a peut-être un peu de tout ça, mais il y a aussi cette fâcheuse tendance à perdre ses moyens dans le money time, qui n’aide pas vraiment à gagner des matchs.

Hier, les Celtics étaient opposés aux Knicks. Evan Fournier affrontait donc son ancienne équipe et cela lui a encore réussi : 41 points à 10/14 à 3-points. Outre ce festival du Français, on a surtout assisté à un comeback assez incroyable. Boston semblait être dans son jardin en début de rencontre et pourtant, le match se déroulait bien au Madison Square Garden. Les joueurs du Massachusetts ont eu jusqu’à 25 points d’avance dans la partie avant de connaître une violente désillusion. Alors que les New-Yorkais se sont appuyés sur un Evan Fournier démoniaque qui enchaînait des shoots plus difficiles les uns que les autres pour remettre son équipe dans la partie, les 20 points de retard qu’avaient les joueurs de Big Apple ont été complètement effacés en deuxième partie de quatrième quart-temps. Le vrai combat pouvait alors débuter. Immanuel Quickley donnait deux points d’avance aux Knicks avec un petit floater sur la planche à 45 secondes de la fin de la rencontre, avant que Tatum n’égalise finalement à 1,5 seconde de la fin d’un mid-range bien clutch. Seulement voilà, quand on joue avec le feu, comme les Celtics l’ont fait dans ce match qu’ils avaient mille fois l’occasion de gagner, on prend le risque de se brûler. Hier soir, le pyromane qui a embrasé le Madison Square Garden d’un buzzer beater complètement fou à 3-points avait pourtant tout d’un innocent : à 1,5 seconde de la fin de la rencontre, R.J. Barrett était à 10 points et 3/14 au shoot… C’était avant de balancer un énorme missile à 3-points qui a fini dans les filets avec l’aide non-négligeable du carreau. Pour les C’s, ce résultat est synonyme de quatrième défaite de la saison après avoir mené de plus de 15 points, et de sixième défaite sur les sept derniers matchs qui se sont joués dans le clutch, c’est-à-dire avec moins de cinq points d’écart dans les cinq dernières minutes (dédi à NBAextra pour les chiffres). Forcément, le coach Ime Udoka n’était pas content à la fin de la rencontre, et il l’a fait savoir.

Ime Udoka: "It's a lack of mental toughness to fight through those adverse times. But it's across the board, a missed shot, a defensive mistake here." — Jared Weiss (@JaredWeissNBA) January 7, 2022

« On n’est pas assez solides mentalement dans les moments difficiles » expliquait Ime Udoka, le coach des Celtics, après la rencontre. « Cela nous affecte dans tous les domaines, un shoot raté par ici ou une erreur défensive par là. »

Il faut dire que les Celtics accumulent les chokes en ce moment. La veille de ce match contre les Knicks, ils étaient opposés aux Spurs et Jaylen Brown avait raté un lay-up à deux secondes de la fin qui aurait pu amener les deux équipes en prolongation. La déclaration d’Ime Udoka est donc aussi dure que justifiée et les joueurs en ont conscience. Le pivot Robert Williams III – qui a fini le match avec 7 contres – a eu le même type de discours que son coach. Le constat est donc sans appel, mais quelles sont les solutions pour les Celtics ? Sur ces deux derniers matchs, on ne peut même pas leur trouver de circonstances atténuantes puisque les joueurs majeurs des C’s étaient sur le parquet. Malgré toutes ses qualités, Marcus Smart ne semble pas être suffisant pour assumer la mène et faire en sorte que tout le monde soit dans les meilleures dispositions pour éviter ce genre de fail. Dennis Schroder ne représente pas non plus la solution à ce niveau-là et on a parfois encore cette désagréable impression que les deux Jay (Tatum et Brown) se marchent dessus sur un air de « à toi, à moi ». Du côté du staff, la vie n’est pas rose non plus puisqu’Ime Udoka, qui est dans sa première année à la place de Brad Stevens, n’a pas vraiment convaincu par son coaching vu les performances actuelles de son équipe. Du coup, des changements sont-ils à venir ? Probablement. Mais est-ce qu’on attend la fin de la saison ou est-ce que ça pourrait bouger avant la trade deadline ?

Il y a du monde sur le marché des transferts mais le nom des Celtics apparaît finalement assez peu dans les rumeurs pour l’instant. Voilà pourtant une équipe pleine de désillusions et dont le groupe semble être mal construit pour avoir de réelles ambitions. Un gros trade pourrait-il sortir de derrière les fagots à Boston ?

Source texte : The Athletic