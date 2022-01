Le point COVID du jour : Rudy Gobert dans le protocole sanitaire, idem pour Jrue Holiday… et de plus en plus de tests à venir

Vous le connaissez bien désormais, c’est le traditionnel point COVID. En ce début d’année 2022, le virus continue de circuler activement au sein de la NBA et il a décidé d’aller rendre visite à notre Rudy Gobert national. Allez, on fait le bilan sur les dernières infos sponsorisées H&S protocols.

Rudy Gobert dans le protocole COVID

Alors que le Jazz semblait épargné par le COVID cette saison après avoir été la première franchise NBA à recenser des cas positifs en mars 2020, Rudy Gobert vient donc d’entrer dans le protocole sanitaire, rejoignant ainsi son copain Joe Ingles. Comme ce dernier, Rudy a manqué la dernière rencontre face aux Nuggets de Nikola Jokic et ratera les prochaines, à commencer par le match contre Toronto vendredi. Un match dans lequel on risque de voir l’équipe Z du Jazz puisque Royce O’Neale, Hassan Whiteside, Jordan Clarkson, Rudy Gay pourraient rater la rencontre en compagnie de Mike Conley, Bojan Bogdanovic et Donovan Mitchell, d’ores et déjà forfaits.

Utah’s Rudy Gobert has entered the league’s health and safety protocols — joining teammate Joe Ingles — after the Jazz began the week without having sent a single player into protocols since January of last season. More: NBA from me: https://t.co/LGN9cVpeGP https://t.co/t9GWjdKxae — Marc Stein (@TheSteinLine) January 6, 2022

Idem pour Jrue Holiday

La campagne des Bucks se retrouve à nouveau perturbée. Après les blessures du début de saison, le COVID touche les champions en titre. Alors que Giannis Antetokounmpo est passé par la case health & safety mi-décembre, c’est désormais au tour de Jrue Holiday d’y entrer. Le meneur des Bucks, qui est bien monté en puissance ces dernières semaines, rejoint ainsi George Hill, Grayson Allen, Pat Connaughton et le coach Mike Budenholzer dans le protocole sanitaire de la NBA.

Bucks guard Jrue Holiday has entered health and safety protocols and is listed out vs. Brooklyn on Friday. — Shams Charania (@ShamsCharania) January 6, 2022

Les Spurs décimés

Le COVID n’est pas tendre avec les Spurs. Alors que Doug McDermott et Lonnie Walker IV ont commencé l’année dans le protocole sanitaire (LWIV est sorti depuis, Doug ne devrait pas tarder), quatre autres joueurs viennent d’y entrer, et pas n’importe lesquels : Keldon Johnson, Derrick White, Thaddeus Young et Devin Vassell. Pour pallier ces absences, les Spurs ont notamment décidé de signer Tyler Johnson pour dix jours.

More Spurs added to league's Covid protocols, including Keldon Johnson, Derrick White, Thad Young and Devin Vassell. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) January 6, 2022

Tests quotidiens pour les joueurs qui n’ont pas eu leur dose de rappel

On le sait, la NBA essaye de pousser ses joueurs à effectuer leur dose de rappel le plus rapidement possible. Alors que la NBA a passé la seconde en matière de tests depuis la grosse montée en puissance du COVID version Omicron, on apprend aujourd’hui que les joueurs n’ayant pas eu leur booster (parmi les joueurs éligibles) vont devoir se coltiner des tests quotidiens jusqu’à la trêve du All-Star Game mi-février. De plus, des restrictions ont été ajoutées pour les joueurs concernés par rapport aux rassemblements intérieurs, notamment dans les bars et boîtes de nuit.

Memo: Non-boosted NBA players now will be tested daily through All-Star break, will have restrict… – via @ESPN App https://t.co/RMBZ6kNzdZ — Adrian Wojnarowski (@wojespn) January 7, 2022

C’était le premier point COVID de l’année 2022, et probablement pas le dernier. En espérant quand même qu’il va progressivement se calmer parce que bon, ça fait presque deux ans maintenant hein…

Sources texte : ESPN, The Athletic, Marc Stein, The Salt Lake Tribune