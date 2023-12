Damian Lillard (39 points, 11 passes) calme les Rockets

Portés par leurs stars et notamment un Damian Lillard au top de sa forme, les Bucks prennent le meilleur sur les Rockets (128-119). 4ème victoire de rang pour Milwaukee, qui met un terme à la belle série de Houston.

Deux équipes en forme, des bons clients des deux côtés pour faire le show, pas besoin de chercher bien loin pour trouver des raisons de se poser devant ce match Bucks – Rockets. L’histoire est d’autant plus belle quand on peut avoir un scénario épicé avec un finish à suspense.

Devant son public, Milwaukee a vite pris les commandes de cette rencontre. Damian Lillard a été monstrueux dès le premier quart-temps, étant impliqué sur 25 des.. 33 points de son équipe. La montée en régime de Giannis Antetokounmpo dans le second quart validait la mainmise des siens sur ce match.

Touchés mais pas coulés, les Rockets ont alors commencé un match de trainard. Jamais très proche mais jamais largués pour autant. Petit à petit, les Texans ont réussi à combler leur retard, revenant à 3 petites longueurs des Bucks en milieu de money time. L’expérience des Daims aura malgré tout fait la différence dans les moments chauds.

Effacé pendant une grande partie du match, Khris Middleton est sorti du bois dans le dernier acte avec 14 de ses 20 points sur les 12 dernières minutes. Giannis Antetokounmpo sort un autre gros double-double (26 points, 17 rebonds) même s’il a parfois eu tendance à trop forcer. On retiendra aussi les bonnes minutes d’un Andre Jackson Jr. qui fait son trou en l’absence de Malik Beasley à l’arrière.

Le grand bonhomme du match reste néanmoins Damian Lillard. 39 points, 11 passes, 5 rebonds, 3 interceptions, à 11/19 au tir et 5/8 depuis le parking. Le meneur a joué juste, simple et il a su prendre ses responsabilités au bon moment pour repousser des Rockets qui lui réussissent décidément bien.

DAMIAN LILLARD. 🔥

pic.twitter.com/qv5cqyzW4Q

— Hoop Central (@TheHoopCentral) December 18, 2023

Côté Houston, pas mal de satisfactions malgré tout avec un collectif encore une fois solide, même s’il a manqué quelques bonnes décisions dans le money time pour faire la différence. Frustrés, les Rockets ont un peu perdu leurs nerfs dans les derniers instants avec les expulsions successives de Dillon Brooks et Ime Udoka pour avoir un peu trop parlé aux arbitres.

Dillon Brooks and HC Ime Udoka were ejected after arguing a no-call 😮 pic.twitter.com/wGJuvQS8AT

— Bleacher Report (@BleacherReport) December 18, 2023