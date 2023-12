Ils sont quatorze cette saison. Quatorze joueurs français à évoluer en NBA. On attend des fortunes diverses pour les uns et les autres, de la superstar montante (Victor Wembanyama) aux futurs anciens combattants (Nicolas Batum) en passant par l’arrivée de jeunes pousses intéressantes (Bilal Coulibaly, Ousmane Dieng…) ou les leaders confirmés (Rudy Gobert). Quatorze Frenchies qui feront toute la saison la promo du pain et du calendos, mais surtout quatorze Frenchies qui tenteront un push de plus avant les Jeux Olympiques de Paris 2024. Cette semaine ? Victor Wembanyama a gagné un match mais pas Killian Hayes, et Théo Maledon a changé de crèmerie.

# Victor Wembanyama (San Antonio Spurs)

Statistiquement c’est toujours très propre, son duel avec Anthony Davis a été très intéressant, et le Vic a même regoûté – ENFIN ! – à la victoire face à ces mêmes Lakers deux jours plus tard. Ça reste très compliqué collectivement mais zéro panique, personne n’est prêt pour la suite.

Les stats de Victor Wembanyama cette saison en NBA : 19 points à 43,5% au tir dont 27,8% du parking et 78,8% aux lancers, 10,9 rebonds, 2,7 passes, 1,3 steal et 2,9 contres en 30,5 minutes

WEMBY. 👽

30 POINTS

13 REBONDS

6 CONTRES

4x 3PM

19 ans. pic.twitter.com/PSUQn31NIV

Wemby lors de ses 3 derniers matchs 📊

30 PTS | 13 REB | 6 BLK

15 PTS | 18 REB | 5 BLK

21 PTS | 20 REB | 4 BLK#NBASundays pic.twitter.com/mBOXoun5JN

VICTOR 🇫🇷

13 POINTS

15 REBONDS

5 PASSES

2 STL / 2 BLK

Les @Spurs l’emportent 129-115 face aux Lakers pic.twitter.com/nTWPXuF7IM

Saturday feeling avec @Wemby

📸 @spurs pic.twitter.com/VXtGZwvg3k

Victor Wembanyama face aux Pelicans

17 POINTS

13 REBONDS

4 PASSES

1 INT / 4 CONTRES#NBASundays pic.twitter.com/8j3jI5t6RL

# Rudy Gobert (Minnesota Timberwolves)

Défaite face aux Pels, la première depuis un bail pour les Wolves. Plus discret cette semaine mais les Wolves sont toujours en tête de la NBA et Rudy de la course au DPOY. Ce qui signifie en d’autres termes que sa saison est monstrueuse, tout simplement.

Wolves @ Pelicans : 8 points à 4/8 au tir, 8 rebonds et 2 contres en 25 minutes

Wolves @ Mavericks : 8 points à 3/4 au tir et 2/6 aux lancers, 12 rebonds, 5 passes, 3 steals et 1 contre en 30 minutes

Wolves vs Pacers : 5 points à 2/3 au tir et 14 aux lancers, 7 rebonds, 1 passe, 1 steal et 1 contre en 25 minutes

Les stats de Rudy Gobert cette saison en NBA : 12,7 points à 61,7% au tir et 60,8% aux lancers, 12 rebonds, 1,2 passe, 0,7 steal et 2,4 contre en 32 minutes

Rudy. Gobert. #27 🇫🇷

8 POINTS

12 REBONDS

5 PASSES

3 STL / 1 BLK

Les @Timberwolves l’emportent à Dallas et sont leaders NBA avec 18 victoires et 5 défaites ! #RaisedByWolves pic.twitter.com/sYxGJV1fGk

[📺LIVE] 🏀 #NBA

🎙 “Je n’ai jamais été à ce niveau”

🔥 Rudy Gobert a répondu aux questions de @SoFrenchProd sur son incroyable début de saison !#Interview pic.twitter.com/bmjB9Crow9

# Killian Hayes (Detroit Pistons)

Il y a ceux qui galèrent individuellement, et ceux qui galèrent car ils prennent branlée sur branlée. Killian Hayes réalise l’exploit d’être les deux à la fois, les Pistons restent sur 23 défaites de suite et Kiki en bave logiquement pour trouver du rythme. Vivement 2024, ou pas.

Pistons vs Pacers : 6 points à 2/4 au tir et 2/2 aux lancers, 1 rebond, 7 passes et 1 steal en 23 minutes

Pistons vs Sixers : 6 points à 3/8 au tir, 3 rebonds, 6 passes et 1 steal en 32 minutes

Pistons @ Sixers : 5 points à 1/6 au tir dont 0/1 du parking et 3/4 aux lancers, 4 rebonds, 2 passes et 1 contre en 21 minutes

Pistons @ Bucks : 2 points à 1/4 au tir, 4 rebonds et 5 passes en 14 minutes

Les stats de Killian Hayes cette saison en NBA : 9,1 points à 42,5% au tir dont 30,5% du parking et 70% aux lancers, 3,1 rebonds, 4,4 passes, 1 steal et 0,6 contre en 26,4 minutes

# Bilal Coulibaly (Washington Wizards)

Énorme semaine pour le Clodoaldien ! Adoubé par ses teammates et par ses adversaires, l’ancien Mets est un crack en défense et commence à faire le mec en attaque. Des highlights, de l’envie, de l’adresse, et la promesse d’une carrière assez folle au vu des deux premiers mois de sa carrière. La très belle histoire française de ce début de saison !

Wizards @ Sixers : 13 points à 4/11 au tir dont 2/7 du parking et 3/6 aux lancers, 8 rebonds, 4 passes, 1 steal et 1 contre en 31 minutes

Wizards vs Pelicans : 16 points à 6/9 au tir dont 4/6 du parking et 0/2 aux lancers, 5 rebonds, 1 passe, 1 steal et 1 contre en 32 minutes

Wizards vs Pacers : 17 points à 6/9 au tir dont 2/3 du parking et 3/3 aux lancers, 5 rebonds, 2 steals et 1 contre en 30 minutes

Wizards @ Suns : 6 points à 2/7 au tir dont 2/6 du parking, 1 rebond et 1 passe en 20 minutes

Les stats de Bilal Coulibaly cette saison en NBA : 9,5 points à 53,6% au tir dont 43,5% du parking et 62,5% aux lancers, 4,2 rebonds, 1,7 passe, 1,1 steal et 0,7 contre en 27 minutes

BILAL. 🇫🇷

17 POINTS

5 REBONDS

6-9 FG (2-3 3PM)

Victoire des @WashWizards face à Indiana : 137-123 pic.twitter.com/LpvVAGZoAf

pic.twitter.com/9WmuKYTEWc

# Nicolas Batum (Philadelphia Sixers)

Nico Batum a eu 35 ans cette semaine et il n’en finit plus de faire des heureux partout où il passe. Les Sixers avancent tranquille, Batman est un titulaire solide et garde les Playoffs en ligne de mire, pour finir sa carrière sur une (ou deux…) note(s) positive(s).

Sixers vs Wizards : 4 points à 2/5 au tir dont 0/3 du parking, 2 rebonds, 1 passe, 1 steal et 2 contres en 20 minutes

Sixers @ Pistons : 5 points à 2/2 au tir dont 1/1 du parking, 1 rebond et 2 passes en 20 minutes

Sixers vs Pistons : 4 points à 2/4 au tir dont 0/1 du parking, 5 rebonds, 4 passes et 2 steals en 22 minutes

Sixers @ Hornets : 3 points à 1/3 au tir dont 1/2 du parking, 3 rebonds et 3 passes en 20 minutes

Les stats de Nicolas Batum cette saison en NBA : 5,8 points à 55,7% au tir dont 48,1% du parking et 63,6% aux lancers, 3,6 rebonds, 2,1 passes, 0,6 steal et 0,7 contre en 23,7 minutes

# Ousmane Dieng (Oklahoma City Thunder)

Petite éclaircie en début de semaine pour Ousmane, lui qui n’avait plus joué en NBA depuis un sacré bout de temps. Meilleur match de sa saison face au Jazz, et voilà qu’OD a réintégré (petitement) la rotation du Thunder. Allez !

Thunder vs Jazz : 18 points à 6/7 au tir dont 3/4 du parking et 3/4 aux lancers, 3 rebonds et 3 passes en 26 minutes

Thunder @ Kings : 6 points à 2/4 du parking en 10 minutes

Thunder @ Nuggets : 2 points à 0/1 du parking et 2/2 aux lancers, 1 rebond en 5 minutes

Les stats d’Ousmane Dieng cette saison en NBA : 4,1 points à 42,9% au tir dont 34,3% du parking et 80% aux lancers, 1,7 rebond, 0,9 passe et 0,1 steal en 10,9 minutes

En G League :

Oklahoma City Blue @ Mexico City Capitanes : DNP

Les stats d’Ousmane Dieng cette saison en G League : 16,7 points à 42,5% au tir dont 25,5% du parking et 60% aux lancers, 7,1 rebonds, 3 passes, 1,4 steal et 0,9 contre en 32,2 minutes

Tonight was hands down one of the best games Ousmane Dieng has played in his NBA career. 18 points making 6 of his 7 shots and 3 assists to go along with it. DREAM Floor Spacer. Hopefully this one earns him some more run as we get deeper into the season. #ThunderUp #OKCThunder… pic.twitter.com/9IBmNFH6k3

# Theo Maledon (Phoenix Suns)

Il a fait l’actu deux fois cette semaine, le tout sans mettre une seule fois son short. Coupé par les Hornets puis signé dans la quasi foulée par les Suns, on verra si Phoenix compte sur lui pour autre chose que servir les jus d’orange. On rappelle que les Suns sont la seule équipe de NBA à ne pas avoir de franchise en G League.

Hornets vs Heat : DNP

Hornets @ Heat : DNP

Théo Maledon a été coupé par les Hornets le 15 décembre

Théo Maledon a été signé par les Suns le 17 décembre

Suns vs Wizards : DNP

Les stats de Théo Maledon cette saison en NBA : 4,2 points à 28,8% au tir dont 16,7% du parking et 91,7% aux lancers, 1,8 rebonds, 2,2 passes et 0,5 steal en 15,4 minutes

# Moussa Diabaté (Los Angeles Clippers)

Rien à se mettre sous la dent cette semaine, on imagine qu’il prépare tranquillement Noël.

Clippers vs Blazers : DNP

Clippers vs Kings : DNP

Clippers vs Warriors : DNP

Clippers vs Knicks : DNP

Les stats de Moussa Diabaté cette saison en NBA : 3 points à 50% au tir et 75% aux lancers, 2,1 rebonds, 0,4 passe et 0,4 steal en 6,1 minutes

En G League :

Ontario Clippers @ South Bay Lakers : DNP

Les stats de Moussa Diabaté cette saison en G League : 15,2 points à 49,2% au tir dont 0% du parking et 64,7% aux lancers, 9,8 rebonds, 1,4 passe, 1,2 steal et 1,6 contres en 32,2 minutes

# Evan Fournier (New York Knicks)

Aperçu dans une boulangerie non loin de Central Park. Fort heureusement il ne dit pas “chocolatine”.

Knicks vs Raptors : DNP

Knicks @ Jazz : DNP

Knicks @ Suns : DNP

Knicks @ Clippers : DNP

Les stats d’Evan Fournier cette saison en NBA : 2 points à 16,7% au tir au tir dont 0% du parking, 1 rebond, 1 passe et 1 steal en 16 minutes

# Frank Ntilikina (Charlotte Hornets)

Le French Prince sera bientôt de retour, à voir si Steve Clifford en fera une vraie rotation. En année olympique ce serait assez utile.

Hornets vs Heat : DNP

Hornets @ Heat : DNP

Hornets vs Pelicans : DNP

Hornets vs Sixers : DNP

Les stats de Frank Ntilikina cette saison en NBA : en attente de téléchargement

# Rayan Rupert (Portland Trail Blazers)

Rayan s’éclate avec le Remix. Ça ne veut pas dire qu’il danse à côté d’une enceinte mais qu’il plante pas mal de tirs en G League. C’est déjà pô mal non ?

Blazers @ Clippers : DNP

Blazers vs Jazz : DNP

Blazers vs Mavs : DNP

Blazers vs Warriors : DNP

Les stats de Rayan Rupert cette saison en NBA : 0,7 point à 8,3% au tir dont 16,7% du parking et 50% aux lancers, 0,1 rebond, 0,3 passe et 0,3 steal en 4,8 minutes

En G League :

Rip City Remix @ G League Ignite : 13 points à 4/12 au tir dont 1/4 du parking et 4/4 aux lancers, 8 rebonds, 3 passes et 2 steals en 34 minutes

Rip City Remix @ G League Ignite : 18 points à 8/12 au tir dont 2/4 du parking, 3 rebonds, 2 passes et 1 steal en 26 minutes

Les stats de Rayan Rupert cette saison en G League : 14,4 points à 44,2% au tir dont 45% du parking et 70,8% aux lancers, 6,4 rebonds, 2,2 passes et 1 steal et 0,2 contre en 32,2 minutes

# Olivier Sarr (Oklahoma City Thunder)

Voir à “Moussa Diabaté”

Thunder vs Jazz : DNP

Thunder @ Kings : DNP

Thunder @ Nuggets : DNP

Les stats d’Olivier Sarr cette saison en NBA : 2,4 points à 50% au tir, 66,7% du parking et 66,7% aux lancers, 4 rebonds, 0,2 passe et 1 contre en 10,8 minutes

En G League :

Oklahoma City Blue @ Mexico City Capitanes : DNP

Les stats d’Olivier Sarr cette saison en G League : 11,5 points à 55,6% au tir et 100% aux lancers, 11,5 rebonds, 2,5 passes, 1 steal et 3 contres en 31,3 minutes

# Malcolm Cazalon (Detroit Pistons)

Un petit match de G League épicétou, à deux doigts de croire qu’il était occupé à faire les courses avec Moussa et Malcolm.

Pistons vs Pacers : DNP

Pistons vs Sixers : DNP

Pistons @ Sixers : DNP

Pistons @ Bucks : DNP

Les stats de Malcolm Cazalon cette saison en NBA : joua 3 minutes, jadis

En G League :

Motor City Cruise vs Sioux Falls Skyforce : 9 points à 3/9 au tir dont 1/5 du parking et 2/2 aux lancers, 1 passe, 3 steals et 1 contre en 31 minutes

Motor City Cruise @ Indiana Mad Ants : DNP

Motor City Cruise @ Windy City Bulls : DNP

Les stats de Malcolm Cazalon cette saison en G League : 13,6 points à 49,4% au tir dont 47,5% du parking et 78,6% aux lancers, 3,3 rebonds, 2,9 passes, 1,3 steal et 0,4 contre en 29,9 minutes

# Sidy Cissoko (San Antonio Spurs)

Continue de faire ses gammes en G League, ça vaut mieux, au moins il ne prend pas de raclées tous les soirs.

Spurs @ Rockets : DNP

Spurs vs Lakers : DNP

Spurs vs Lakers : DNP

Spurs vs Pelicans : DNP

Les stats de Sidy Cissoko cette saison en NBA : en attente de téléchargement

En G League :

Austin Spurs @ Memphis Hustle : 14 points à 5/12 au tir dont 0/4 du parking et 4/6 aux lancers, 12 rebonds, 2 passes, 1 steal et 1 contre en 39 minutes

Austin Spurs vs Rio Grande Valley Vipers : 2 points à 1/5 au tir dont 0/1 du parking et 0/1 aux lancers, 5 rebonds, 5 passes, 3 steals et 2 contres en 27 minutes

Les stats de Sidy Cissoko cette saison en G League : 9,8 points à 43,3% au tir dont 26,7% du parking et 66,7% aux lancers, 6,1 rebonds, 3,9 passes, 1,1 steal et 1,4 contre en 27,6 minutes

# Maxime Carene (Texas Legends – G League)

Texas Legends @ Rio Grande Valley Vipers : DNP

Les stats de Maxime Carene cette saison en G League : 1,8 point à 54,5% au tir et 66,7% aux lancers, 2,1 rebonds, 0,3 passe, 0,1 steal et 0,4 contre en 9,6 minutes

# Daryl Doualla (Capital City Go-Go – G League)

Capital City Go-Go @ Long Island Nets : DNP

Capital City Go-Go @ Long Island Nets : DNP

Capital City Go-Go vs Westchester Knicks : DNP

Capital City Go-Go vs Westchester Knicks : 4 points à 2/3 au tir dont 0/1 du parking et 2 rebonds en 5 minutes

Les stats de Dary Doualla cette saison en G League : 1,3 point à 50% au tir dont 0% du parking, 1,3 rebond et 0,3 passe en 4,1 minutes