Victor Wembanyama colle 30 points et 13 rebonds, les Spurs échouent de peu face aux Lakers (122-119)

Quel match ! Des highlights dans tous les sens, et une fin de rencontre absolument intense ! Victor Wembanyama et les Spurs ont failli faire chuter les Lakers dans les ultimes instants du match, grâce à deux tirs à 3-points énormes signés par le Français. Une perte de balle sera fatale aux hommes de Gregg Popovich, mais il faut retenir le positif… parce que pour une fois, il y en a.

Les statistiques du match !

On a eu peur. Dès la première action, Anthony Davis se fait mal à la cheville. Déjà privés de LeBron James, les Lakers retiennent leur souffle. Plus de peur que de mal, car le pivot de Los Angeles continue finalement le match. Il s’offre même le droit de souhaiter la bienvenue à Victor Wembanyama en NBA, à sa façon. C’est à dire avec un poster bien, bien énervé.

AD THROWS IT DOWN 🤯

AD THROWS IT DOWN 🤯

📲 https://t.co/2NCQUCs1JZ

— NBA (@NBA) December 14, 2023

Parlons de Wemby, justement. Lui aussi a claqué un gros dunk, en putback sur la tronche de Christian Wood. Il s’est également offert plusieurs contres et des paniers sous le cercle. Titularisé en tant que poste 5, il commence à montrer son adaptation physique. C’est en tout cas l’avis de Gregg Popovich, qui a estimé après la rencontre que l’agressivité offensive de Vic’ augmente de match en match et que le rookie avance dans la bonne direction. Ce soir, il a ainsi inscrit 30 points, 13 rebonds, 2 passes, 3 interceptions, 6 contres, à 11/21 au tir dont 4/5 à 3-points. Sa deuxième perf’ à 30 points ou plus cette saison.

WEMBY PUTBACK 🤯

WEMBY PUTBACK 🤯

📲 https://t.co/2NCQUCs1JZ

— NBA (@NBA) December 14, 2023

Pour ce qui est du match, les Lakers prennent les commandes pour ne plus vouloir les lâcher, mais les Spurs sonnent la révolte dans le quatrième quart. Un gros run, des actions gâchées par Los Angeles et surtout un duo Wemby – Keldon Johnson (58 points en cumulé) incandescent ramènent San Antonio dans un mouchoir de poche. À noter les deux énormes tirs consécutifs de Wembanyama depuis le parking, dont l’un sur la ganache de Davis.

WEMBY AGAIN. https://t.co/3jGs3g6erx pic.twitter.com/FFOdfB0P7G

— NBA (@NBA) December 14, 2023

Malheureusement, les Spurs sont une équipe encore jeune. Une équipe qui veut faire vite, en oubliant que vite n’est pas forcément bien. Et cela leur coûte le match. Les Texans ratent une remise en jeu anodine à -5 au compteur et cela facilite grandement le boulot des Lakers, qui se voient offrir sur un plateau une opportunité de tuer la rencontre.

La situation sera la même à 116-119, quand Victor prend un tir à 3-points très compliqué alors qu’il reste 9 secondes pour jouer. Il donnera en plus la faute offensive qui pliera les débats. Une erreur d’apprentissage qui ne doit pas effacer le très encourageant dernier quart de cette équipe. Oui, il y a 18e défaite de suite mais – pour une fois – il faut s’en satisfaire. Car elle appelle à des victoires dans le futur.