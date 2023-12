On ne change pas une équipe qui perd. Nouveau gros match de Victor Wembanyama mais nouvelle défaite des Spurs, la 17è de suite, un record de franchise. On ne sait quoi penser de tout ça, et vous ?

15 points à 7/15 au tir, 18 rebonds, 5 contres et un énorme poster sur Alperen Sengun. En surface le match de Victor Wembanyama parait solide, quand on l’a vu en direct on peut même le confirmer, d’un point de vue individuel en tout cas. Toujours aussi maitre des airs du haut de ses 224 centimètres, Wemby a enchainé un deuxième match en commençant au poste de pivot, et après ses 20 rebonds de l’avant-veille il en a donc pris 18, comme quoi un géant peut aussi servir dans la raquette, merci Gregg Popovich pour cette sortie subite de la sieste.

Des chiffres ronflants, qui ne lui permettent sans doute toujours pas d’être en tête dans la course au trophée de Rookie Of the Year et cela pour deux raisons principales. La première ? Chet Holmgren fait du sale avec le Thunder. La deuxième ? Le Thunder de Chet Holmgren cartonne, et les Spurs de Victor Wembanyama sont nuls. Nuls nuls nuls, nuls à chier. Un peu ras-le-bol ouais.

Alors on se le devait, de rapporter ce nouveau bon match de Victor Wembanyama, mais l’heure est au tirage de sonnette d’alarme, l’heure est l’introspection, bref on ne sait pas trop quelle heure il est mais il est temps que quelque chose change.