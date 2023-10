Après ses deux premiers matchs NBA, une constante pour Victor Wembanyama avec les Spurs : les débuts de match “compliqués”. Le Vic a besoin de quelques minutes pour se mettre en route, et c’est spécifiquement cela qu’il va essayer de corriger dans les prochains matchs.

Face aux Mavs, c’est davantage un gros passage dans le dernier quart qui a mis la perf globale de Vic en lumière.

Contre les Rockets ? 2/10 au tir en première mi-temps, peu de prises de position intérieures.

Les débuts de match de Victor Wembanyama ont été compliqués cette semaine, et il a fallu au poste 4 des Spurs quelques grosses minutes pour se mettre en jambes notamment en ce qui concerne l’agressivité en attaque. Wemby le sait, Wemby l’a dit, et Wemby va donc faire en sorte que ça change :

Toute ma vie j’ai préféré les fins de match car je m’y sens mieux. Mais je dois faire mieux avant. C’est un de mes axes de développement, jouer dur dès les entames de match.”

Facile à dire mais est-ce facile à faire ? L’avenir nous le dira et l’avenir ça commence… ce soir, à 2h du matin face aux Clippers de Kawhi, PG, Russell Westbrook et Nico Batum. Objectif scorer les dix premiers points des Spurs et postériser Kawhi ? Allez mon grand, la fanbase des Spurs t’en sera bien reconnaissante.

Source : Tom Osborne – San Antonio Express News