Victime d’une entorse de la cheville lors du training camp des Warriors, le quadruple champion NBA Draymond Green fera son retour ce soir à Houston, et y débutera donc sa saison 2023-24.

Le cinq de départ des Warriors sur ce début de saison ? Chris Paul – Stephen Curry – Klay Thompson – Andrew Wiggins – Kevon Looney.

Le retour de Draymond Green dans le roster des Warriors va forcément impliquer de gros changements pour le coaching staff de GS. Steve Kerr et ses gars avaient annoncé il y a quelques semaines que Chris Paul sortirait du banc, mais pour ce tout début de saison et pour permettre à Green de se remettre dans le bain, c’est peut-être ce dernier qui jouera exceptionnellement les sixièmes hommes de luxe, ce qu’il n’a fait qu’à deux reprises dans les dix dernières années.

Les questions que l’on peut se poser en marge de la rencontre du soir à Houston ? 1) Quel rôle pour Draymond Green, lui qui n’aura plus tant besoin que ça de monter la balle et de faire le point center maintenant que Chris Paul, un vrai général, est dans la place. 2) Combien de temps allons-nous attendre avant la première échauffourée entre Draymond et Dillon Brooks, deux hommes pas vraiment copains et pas forcément très réfléchis sur un parquet.

Plus sérieusement c’est un véritable puzzle qui s’offre à Steve Kerr et son staff, un puzzle qui semble monstrueux une fois assemble mais qui, comme tout bon puzzle, ne peut être terminé que par des experts en puzzle. Une chose est sûre, rangez vos dents, vos cages thoraciques et vos coucougnettes, Draymond Green est de retour !