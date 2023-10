Hier soir se tenait quelque part et à une certaine heure – ça commence bien – la Draft 2023 de G League, petite sœur de la NBA. Et si la saison régulière ne commence que le 10 novembre, la hype est déjà à son paroxysme ! (pas du tout).

Le saviez-vous, chaque saison les différentes franchises de G League construisent une partie de leur effectif via une draft, et sélectionnent donc des joueurs qui viennent compléter un roster composé de joueurs déjà présents + les two-way contracts des franchises NBA qui leurs sont affiliées. Un peu compliqué tout ça, mais rassurez-vous on ne vous fera pas d’interro surprise. Non, cette info est surtout posée là pour vous informer que la Draft 2023 de la G League a donc eu lieu hier, et que c’est l’international australien et champion NBA avec les Nuggets Jack White qui a été sélectionné avec le fiest pick.

Drafté par les Texas Legends avant d’être envoyé directement chez les Lakers de South Bay, ça c’est cocasse, et l’analyse de cette sélection s’arrêtera d’ailleurs ici. Pas sûr que le genre de phrase comme “With the 57th pick of the nbagleague Draft, the Iowa Wolves select Denzel Mahoney” fasse rêver les agents et les fans mais il en faut pour tout le monde et on rappelle que quelques élus ont tout de même réussi à passer de la G League à la NBA avec brio ces dernières années, on pense notamment à Alex Caruso pour ne citer que lui.

Dernière info d’envergure ? Sachez que le dénommé Brandon Rachal restera à jamais le tout premier pick de draft de l’histoire du Rip City Remix, dernière franchise arrivée en G League et affiliée comme son nom l’indoique aux Blazers. On termine en vous rappelant que si vous voulez suivre toute l’actu de la G League et des ses Français (Malcolm Cazalon, Sidy Cissoko, Moussa Diabaté, Olivier Sarr…) on vous conseille fortement les potos de NBA G League France, compte Twitter qui suit pour vous la saison de la Ligue 2 de la NBA. Avec une seule question cependant : frérot, mais pourquoi fais-tu ça ?