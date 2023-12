Les New Orleans Pelicans ont fait tomber les Minnesota Timberwolves. Zion Williamson et ses coéquipiers ont livré une superbe partie pour s’offrir le scalp du meilleur bilan de la NBA en ce début de saison.

Zion Williamson se devait de faire taire ses détracteurs, il l’a fait avec la manière. Les phases finales du In-Season Tournament n’avaient pas été une très bonne publicité pour lui, Charles Barkley ayant notamment déclaré en mondovision que le premier choix de la Draft 2019 était hors de forme, Stephen A Smith avait même surenchéri en déclarant qu’il pourrait manger la table après son repas et des extraits de lui courant difficilement sur le parquet ont fait le tour des réseaux sociaux. Lui-même ne s’était d’ailleurs pas aidé en ayant cette déclaration maladroite après l’élimination des Pelicans face aux Lakers en demi-finale puisqu’il avait avoué ne pas avoir pris cette rencontre assez au sérieux.

Stephen A Smith a dit à la télévision publique américaine que des cuisiniers de New Orleans voulaient contacter Zion Williamson car il « mange carrément la table », l’autre il a répondu avec son record de saison 36 points à 13/16 au tir sur la meilleure défense de la NBA.

Personne ne pourra en tout cas lui reprocher cela ce soir après la performance majuscule qu’il a signé face aux Minnesota Timberwolves. 36 points, 5 rebonds et 2 passes à 13/17 au tir pour le buffle du Buffalo Grill et, dans son large sillage, les Pelicans qui se sont imposés face aux Timberwolves 121 à 107. Avec respectivement 23 et 20 points, C.J McCollum et Brandon Ingram ont eux aussi participé à la chute du leader de la Conférence Ouest.

Les Minnesota Timberwolves restaient avant cette rencontre sur six victoires consécutives, ils étaient portés dernièrement pas un énorme Rudy Gobert et, comme un symbole, le Français fût bien plus en difficulté ce soir. Il a notamment eu des problèmes de faute dés le premier quart-temps.

Avec 17 victoires pour 5 défaites, les joueurs de Minneapolis gardent, malgré cette défaite, le meilleur bilan de la NBA. Les Pelicans, quant à eux, confirment leur meilleure forme (malgré la performance dramatique face aux Lakers) depuis que l’effectif est à nouveau au complet.

Lors des dix prochaines rencontres, les hommes de Willie Green affronteront les Wizards, les Hornets, les Spurs, les Grizzlies par deux fois ou encore le Jazz et pourraient bien rapidement remonter au classement. Ils sont actuellement neuvièmes à 1,5 match de la cinquième place. La course aux Playoffs à l’Ouest s’annonce à nouveau extrêmement intense cette année, mais avec Zion Williamson dans cette forme, New Orleans a un argument de poids à faire valoir.