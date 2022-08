On s’en doutait un peu, mais c’est une confirmation qui tombe bien quand on connaît l’historique du bonhomme : Zion Williamson sera bien en tenue pour affronter Brooklyn dès le premier match de la saison prochaine. Absent des terrains depuis le 4 mai 2021, Zion va enfin retrouver le plaisir de gambader sur les parquets et devra prouver qu’il est le joueur qui fera passer un nouveau cap aux Pelicans, surtout après sa prolongation pour un montant astronomique.

En voilà une bonne nouvelle pour les fans de la Nouvelle-Orléans, et de la balle orange en général d’ailleurs. Après plus d’un an d’absence, Zion Williamson rejouera bien au basket pour l’ouverture de la saison prochaine. Et quand on dit rejouer au basket-ball, on n’entend pas par là que le mec va claquer deux-trois tomars devant la foule pendant le shootaround, avant de retourner s’asseoir pour supporter ses petits copains. Non, non, ça y est, Thanos est a priori guéri et affrontera ainsi Brooklyn le 19 octobre prochain. C’est Shams Charania de The Athletic qui nous offre l’info sur un plateau. Les Nets de KD et Kyrie (sans aucune vanne cette fois), on a quand même connu plus en douceur pour un retour. Tiens d’ailleurs, en parlant de Bed-Stuy, ce match nous offrira probablement deux comebacks pour le prix d’un, puisqu’un certain Ben Simmons devrait également retrouver la compétition mais ça, c’est une autre histoire. Bref, Brooklyn, c’est déjà relou, mais la suite ne sera pas vraiment plus calme, puisque les Pels vont se coltiner Phoenix, les deux équipes de Los Angeles ou encore Golden State dans les jours à suivre (pour le calendrier complet, c’est ici). Vous l’aurez compris, il va falloir que Thanos se mette très vite dans le bain pour éviter que ses Pelicans ne se fassent trop matraquer dès le début de saison.

REPORT: Zion Williamson will play in Pelicans season opener vs. the Nets on Oct. 19th. (via @ShamsCharania) pic.twitter.com/xQw3wVKMw1 — Legion Hoops (@LegionHoops) August 23, 2022

Éloigné des parquets en raison d’une sale blessure au pied, Zion va sans doute revenir plus motivé que jamais. Alors que NOLA sort d’une saison que l’on peut considérer comme réussie avec une qualif’ en Playoffs malgré l’absence de sa star, le potentiel des Pels est désormais effrayant. L’effectif semble solide, en tout cas assez pour venir jouer les trouble-fête en postseason. Associé à Brandon Ingram et C.J. McCollum entre autres, le Z dispose probablement du meilleur groupe de sa jeune carrière. Bon attention hein, on ne dit pas que les Pels vont rouler sur toute la NBA, mais quand même. À partir du moment où Thanos est sur le parquet, les choses deviennent tout de suite plus intéressantes. On parle quand même du lycéen avec le plus de hype depuis LeBron James, d’un bonhomme All-Star à 20 ans dès sa deuxième saison et en 27/7 à 61% au tir lorsqu’il est sur le parquet. Les attentes sont grandes, et c’est logique, mais Zion Williamson va devoir préserver son corps s’il veut connaître la carrière qui lui semble promise. Tiens d’ailleurs, en parlant de prendre soin de soi, l’intérieur a récemment révélé son secret pour revenir au top : s’inspirer de Naruto. On espère pour lui que ça marchera, parce qu’avec la prolongation qu’il vient de signer (193 millions de dollars sur cinq ans), ce serait quand même dommage de se péter.

Le retour de Zion Williamson n’est désormais plus qu’une question de semaines. La boule de démolition a pu recharger les batteries et s’apprête à revenir plus motivée que jamais. De quoi permettre aux Pelicans de viser bien plus haut, mais à quel point ?

