Rarement un gamin aura débarqué en NBA avec autant de hype que Zion Williamson lors de son arrivée dans la Grande Ligue. En même temps, quand on voit la bête, on comprend très vite pourquoi. Zion est une anomalie de la nature, un athlète unique (1m98 pour près de 130 kg) qui semble promis à un avenir radieux. Oui mais voilà, depuis son arrivée en NBA, Thanos cumule les blessures et peine à enchaîner. Heureusement, pour remonter la pente, il peut toujours compter sur Naruto.

Monstre de puissance et phénomène athlétique, la star des Pels n’a pas grand-chose à voir avec le commun des mortels à première vue, et pourtant il connaît aussi des hauts et des bas comme chaque être humain normalement constitué. Absent durant l’intégralité de la dernière saison, l’intérieur a rongé son frein loin des parquets en raison d’une sale blessure au pied. Thanos a les jambes fragiles et traverse finalement quelques périodes de galère durant lesquelles le moral n’est pas au max. Bon en général, quand ça ne va pas pour vous comme pour nous, c’est direction le lit avec une boîte de chocolats et une bonne série pour éponger sa peine. Chez Zion ? On n’est pas si loin du compte. Lors d’un entretien avec GQ en marge de la Comic-Con, le big Z a révélé son remède miracle pour combattre les doutes. Vous vous demandez très probablement ce que foutait le colosse dans une réunion destinée aux fans de mangas, mais tout est lié, vous allez comprendre. En réalité, quand Zion a un coup de blues, le bonhomme se pose devant… un animé ! Eh oui, l’intérieur des Pels est un immense fan de mangas et plus particulièrement de Naruto, à tel point que la marque Jordan a sorti une collection spéciale Williamson x Naruto en mai dernier. Thanos qui feat avec un Hokage, on aura décidément tout vu.

Zion Williamson says 80% of NBA players watch Anime and says Naruto has helped him get through some difficult times pic.twitter.com/PQBZwyOtDm — My Mixtapez (@mymixtapez) August 17, 2022



Au-delà d’être une passion, Zion a révélé que l’œuvre de Masashi Kishimoto comptait énormément pour lui, et l’aidait même parfois à traverser des moments d’incertitude. D’ailleurs le bestiau a révélé que selon lui, 80% des joueurs en NBA seraient accros aux animés. À titre d’exemple, la star des Pels se retrouve beaucoup dans le parcours de Naruto, et s’est inspiré de ses aventures pour tenter de revenir plus fort après sa saison blanche. Thanos n’hésite pas à mettre en perspective certaines scènes de l’animé avec sa vie actuelle. Pour les amoureux de Naruto, l’intérieur a notamment comparé la période de sa blessure avec l’arc du sauvetage de Sasuke : beaucoup de pression mise sur de jeunes épaules et plusieurs décisions difficiles à prendre.

« C’est beaucoup de pression. Je pourrais juste m’asseoir ici et l’expliquer, mais personne ne pourrait vraiment le ressentir comme je l’ai ressenti. Mon pied était cassé et je ne pouvais pas le guérir par magie. Ça fait mal, parce que j’aime le basket. Mais à cause de cela, je ressentais chaque jour la haine et la douleur de personnes que je ne connaissais pas, et cela a commencé à m’épuiser. »

Scruté depuis son plus jeune âge, Zion comprend également peu à peu l’importance de l’entourage. Très reconnaissant envers son beau-père qui l’entraîne et le soutient, la star des Pels voit en lui une sorte de mentor et n’hésite pas une nouvelle comparaison Naruto-esque : « Pendant un moment, personne n’a pris Naruto au sérieux. Et puis il est allé s’entraîner avec Jiraiya (mentor de Naruto, ndlr.) et est revenu à 16 ans plus fort que jamais […] effectivement, à 16 ans toute l’attention était sur moi et je me suis dit que c’était fou, c’est arrivé à Naruto et ça m’arrive maintenant à moi. » Récemment prolongé pour 193 millions de dollars sur cinq ans, Zion va effectivement être très attendu pour son retour. Inarrêtable lorsqu’il joue, le bestiau inquiète davantage par son état physique que sur son talent pour le panier-ballon. Heureusement, la saison blanche qu’il a vécue en 2021-22 fait désormais partie du passé, et la star des Pels devrait vite revenir sur les parquets pour envoyer des gros highlights dans tous les sens, toujours accompagné du ninja de Konoha bien sûr.

Voilà, vous connaissez désormais les secrets de Zion pour garder le moral. Alors que son dernier match remonte à plus d’un an, l’occasion de montrer tous ses progrès devrait bientôt se présenter. L’objectif pour Thanos est clair, prendre du plaisir sur les parquets et ramener les Pels sur le devant de la scène.

Source texte : GQ