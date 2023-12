Régime et condition physique : Zion Williamson “n’écoute pas” les Pelicans

Pas au niveau lors des deux derniers matchs du NBA In-Season Tournament, Zion Williamson est sous le feu des critiques. Encore une fois, sa condition physique et son professionnalisme sont pointés du doigt…

Vous vous rappelez quand David Griffin (président des Pelicans) déclarait que “Zion Williamson a passé plus de temps à la salle cet été que durant toute sa carrière” ? C’était il y a seulement quelques semaines. Aujourd’hui, on se demande si c’était un mirage.

La star des Pelicans a montré sous les spotlights de Las Vegas qu’il était très loin d’être dans la condition physique nécessaire pour évoluer à son meilleur niveau. On l’a vu trottiner tout au long du match, pas assez agressif, et vite dépassé en défense. Bref, pas besoin d’être un expert de la balle orange pour se rendre compte que cet homme-là n’est pas dans un état de forme optimal.

The Pelicans have repeatedly stressed to Zion Williamson that his ‘diet and conditioning’ need to improve, per @cclark_13.

But Zion reportedly still 'doesn't listen.' 😳 pic.twitter.com/KPpglUF2nd

— Legion Hoops (@LegionHoops) December 8, 2023

Peu après la débâcle des Pelicans face aux Lakers jeudi, Christian Clark de nola.com a publié un papier sur la condition physique de Zion Williamson. Ce n’est évidemment pas la première que ce sujet arrive sur la table en Louisiane, et c’est bien ça le problème. C’est en effet un thème récurrent depuis l’arrivée de Zion chez les Pels en 2019.

“Les Pelicans ont insisté à plusieurs reprises auprès de Zion Williamson pour qu’il améliore son régime alimentaire et sa condition physique. D’après plusieurs sources de l’équipe, Williamson ‘n’écoute pas’.”

Zion Williamson est dans sa cinquième saison NBA. La campagne 2023-24 a repris depuis un mois et demi. Et la condition physique de Zion est toujours un problème. Ça commence à faire beaucoup là non ?

Si le talent du bonhomme est indiscutable et son potentiel immense, on peut clairement parler de manque de professionnalisme. D’éthique de travail douteuse. D’immaturité même. De quoi frustrer l’ensemble de la franchise des Pelicans, dont le succès dépend évidemment beaucoup de Zion. On a vu ce que Williamson était capable de faire quand il était sur les parquets et en forme. On rappelle qu’en début de saison dernière, il a porté les Pelicans vers les sommets de l’Ouest en évoluant à un niveau de MVP (avant de retourner à la case infirmerie).

C'est pas le même joueur je vois pas d'autre explicationpic.twitter.com/VgGWEAOePR

— Nico TrashTalk 🏀 (@nicolasmeichel) December 8, 2023

C’est ce joueur-là qui peut permettre aux Pelicans de changer de dimension. La Nouvelle-Orléans possède l’un des effectifs les plus talentueux et profonds de la NBA, mais l’équipe de Louisiane ne peut aller loin que si Zion décide enfin de se bouger pour maximiser son potentiel.

Malheureusement, ça n’en prend pas le chemin…

__________

Source texte : nola.com

À lire également :