Plombés depuis deux saisons par de multiples blessures dont celles – très impactantes – de Zion Williamson, les Pelicans semblent avoir dit stop. Selon un quotidien local, la franchise envisagerait de faire un gros coup de ménage dans son équipe médicale, mais aussi dans l’équipe chargée du suivi des joueurs. Une manière de mieux prévenir d’autres soucis physiques ?

Depuis deux saisons, les Pelicans sont englués dans une rude bataille. Pas celle pour les Playoffs, pas celle pour le Play-in… mais celle contre leurs propres démons. Ces démons en question portent les noms de “blessures” et de “absence long terme” par exemple. Et pour cause : alors qu’ils ont sur le papier une équipe capable d’aller chatouiller pas mal de monde en Playoffs, les hommes du Bayou sont forcés de composer sans certains éléments majeurs du groupe.

Zion Williamson est le premier blaz’ qui vient en tête. Saison blanche en 2021/22, seulement 29 matchs cette année… ça commence à faire. La deuxième pierre angulaire du projet ? Brandon Ingram. Blessure au doigt de pied, seulement 45 rencontres disputées en 2022/23. Depuis deux saisons, les Volatiles ont dû composer sans leurs deux leaders en simultané. Une situation sportive extrêmement frustrante pour la franchise, pour les fans, pour les joueurs. Bref, ça n’arrange personne.

The Pelicans plan to restructure their player care and performance team, sources told @NOLAnews. Aaron Nelson has been in charge of this department for the last four years. https://t.co/aCvaQ3dbIu

— Christian Clark (@cclark_13) May 30, 2023

L’heure du changement est donc arrivée. Selon Christian Clark, journaliste pour NOLA.com, la direction des Pels a pris la décision de mettre un coup de pied dans la ruche contenant le staff médical, mais aussi l’équipe de suivi des joueurs. L’objectif ? Recruter de nouvelles têtes, qui seront plus compétentes et permettront de remettre sur pied rapidement les stars en cas de souci physique. Surtout, pour qu’elles ne se blessent pas aussitôt leur retour sur le parquet effectué. Et que cela ne plombe enfin plus le projet sportif de cette franchise, alors que le temps lui ne ralentit pas d’un poil et que d’ici quelques temps, il commencera à compter.

Source : Bleacher Report via nola.com