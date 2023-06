Au début de sa carrière NBA, Jimmy Butler détestait… le Miami Heat

Franchise player du Miami Heat aujourd’hui, Jimmy Butler représente parfaitement les valeurs de la franchise de South Beach. Mais il fut un temps – lors des années du Big Three floridien entre 2010 et 2014 – où Jimmy était anti-Heat, comme beaucoup de monde à cette époque.

“S’il y a bien un truc que je ne porterais jamais, c’est un maillot du Miami Heat.”

Voilà ce qu’avait déclaré Jimmy Butler en 2013, lorsque les Heatles menés par LeBron James, Dwyane Wade et Chris Bosh étaient à leur apogée. Une phrase qui ressort aujourd’hui, alors que Butler est sur le point de disputer sa deuxième Finale NBA avec la franchise de Miami depuis son arrivée en 2019.

Pour replacer le contexte, sachez que Jimmy est un jeune joueur des Bulls à l’époque. Drafté par les Taureaux à la 30e position (!) en 2011, Butler débarque dans une équipe de Chicago qui est alors en concurrence directe avec les Heatles pour la suprématie de la Conférence Est. Les Bulls du MVP Derrick Rose affrontent Miami à deux reprises en Playoffs (dont une fois en finale de conf’, et une demie sans Rose blessé) entre 2010 et 2014. La rivalité est forte, les matchs sont souvent tendus et très physiques, et les Bulls de Tom Thibodeau – équipe de durs à cuire et construite via la Draft – n’apprécient pas du tout le côté bling-bling du trio LeBron – Wade – Bosh.

“Quand je suis arrivé dans la Ligue, le Heat battait constamment les Bulls, avec son Big Three, les Heatles, peu importe comment vous voulez les appeler. Donc moi, en étant drafté par les Bulls, je ne pouvais pas apprécier le Miami Heat. Je ne pouvais pas apprécier D-Wade, alors qu’on vient pourtant de la même université.” – Jimmy Butler (via ESPN)

En 2013, Jimmy Butler participe à l’une de ces féroces batailles de Playoffs face à Miami, en demi-finale de Conférence Est. Durant les premières années de sa carrière, Jimmy est surtout un spécialiste de la défense mais son jeu offensif se développe bien au cours de sa campagne sophomore. Dans la série contre le Heat, il tourne à plus de 15 points de moyenne tout en essayant de bousculer un LeBron alors au sommet de son basket. Butler joue l’ensemble des 48 minutes dans trois des cinq matchs de la série ! Insuffisant cependant face au rouleau compresseur floridien, qui remporte la série 4-1 (comme en Finales de Conférence 2011) face à une équipe de Chicago limitée par l’absence de D-Rose.

Depuis cette période, beaucoup de choses ont évidemment changé.

Jimmy Butler est devenu pote avec Dwyane Wade lorsque ce dernier est arrivé à Chicago en 2016, les deux développant une forte relation par la suite. Relation qui a favorisé l’arrivée de Jimmy au Heat en 2019 après des passages aux Timberwolves et aux Sixers, deux franchises qui ont préféré se séparer de Butler pour le plus grand bonheur du président de Miami Pat Riley.

Parfait représentant de la Heat Culture, Jimmy Butler est désormais comme un poisson dans l’eau en Floride. Et il jure qu’il ne quittera jamais South Beach.

“C’est le dernier maillot que je porterai.”

