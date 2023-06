Être un joueur NBA, c’est d’abord savoir jouer un minimum au basket, mais c’est aussi être scruté par tous les fans sur ses moindres faits et gestes. Dans la Ligue actuelle, cela passe désormais par les réseaux sociaux, dont Twitter en grande partie.

Si certains adoptent une communication sobre et épurée, certains décident de s’en taper littéralement les bourses et affolent sans arrêt la twittosphère, pour notre plus grand bonheur. Retour sur les différents gazouillis qui ont marqué ce mois de mai.

NB : il se peut que certaines traductions ne soient pas reprises littéralement en français mot pour mot, mais qu’elles soient adaptées afin d’être plus facilement compréhensibles sans pour autant en modifier le sens.

# Damian Lillard n’aime pas que les coachs se fassent virer à la moindre difficulté

Folks out here firing championship coaches as soon as they don’t win the chip …

— Damian Lillard (@Dame_Lillard) May 4, 2023

“Certains virent des coachs champions dès qu’il ne gagnent plus le titre…”

# Tyrese Haliburton est le seul joueur des Pacers à avoir reçu une voix dans une All-Defensive Team (First de surcroît). Et il n’en revient pas

https://t.co/SnBSOEhx53 pic.twitter.com/3KnaYH7wph

— Tyrese Haliburton (@TyHaliburton22) May 9, 2023

“Le seul joueur des Pacers à avoir reçu un vote pour les All-Defensive Teams. Tyrese Haliburton avec un vote pour la first-team.”

# Joel Embiid déclare qu’il n’est pas assez entouré ? Damian Lillard ne comprend pas

Huh ? https://t.co/asvJnAzHlr

— Damian Lillard (@Dame_Lillard) May 15, 2023

“James et moi ne pouvons gagner seuls. C’est pour ça que le basket se joue à 5 vs 5. On a besoin que chacun devienne meilleur.”

# Trae Young cherche à comprendre ce que dit Chris Broussard sur le potentiel de Victor Wembanyama

https://t.co/5UPDGGtf0E pic.twitter.com/aHsVEnXNWg

— Trae Young (@TheTraeYoung) May 18, 2023

“Si Wemby est comme Anthony Davis, Kevin Durant ou Hakeem Olajuwon, ce sera une déception.”

# Les rumeurs de transferts ? Devin Booker n’en a cure, avec ce petit message caché (1+35 = 36 mes matheux sûrs)

36 unbothered

— Book (@DevinBook) May 16, 2023

“36 indifférents.”

# Kyle Kuzma à la Meilleraie, c’est donc ça le multiverse ?

Mets92 x Cholet what a game wow!!!!

— kuz (@kylekuzma) May 23, 2023

“Mets 92 VS Cholet, quel match.”

Un 𝐍𝐁𝐀 𝐂𝐡𝐚𝐦𝐩’ juste à côté du banc des Mets 92 🤩

Hello Kyle Kuzma 👋

#GoMets92 #BetclicELITE pic.twitter.com/ay1uQDrnIA

— Boulogne-Levallois Metropolitans 92 (@Metropolitans92) May 23, 2023

# Ce même Victor Wembanyama, choqué de voir Bilal Coulibaly terminer une contre-attaque en un seul dribble

Attendez, il a fait 1 seul dribble? https://t.co/sVSf4oml0k

— Wemby (@vicw_32) May 26, 2023