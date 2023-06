Si tout se passe sans accroc, Victor Wembanyama atterrira du côté de San Antonio le 23 juin prochain. Alors qu’on l’attendait au tournant pour ses débuts en NBA Summer League du côté de Las Vegas, Wemby pourrait commencer précocement sous le maillot des Spurs lors du California Classic à Sacramento.

Le plus grand évènement de l’été pour la NBA est la Summer League de Las Vegas. C’est aussi l’occasion pour les jeunes draftés ou des joueurs appelés à l’international de faire leurs preuves et de gagner leur place dans un roster de la Ligue, le tout dans le cadre très différent de Sin City. Mais avant cette grande fête où les trente franchises sont présentes, il y a deux minis tournois qui se partagent les parts du gâteau début juillet : la Summer League de Salt Lake City et le California Classic de Sacramento. Et la compétition de Californie a sorti son calendrier hier, avec les Spurs comme nouvel invité surprise dans le tableau.

Tickets to the California Classic in Sacramento on sale Monday, June 5th. Kings will play the Warriors and Heat. Spurs and Hornets will face-off on July 3rd. pic.twitter.com/OB1YehvSkW

Alors que l’année passée, le tournoi n’avait accueilli que quatre équipes, San Antonio et Charlotte font leur arrivée dans la compét’ californienne. Les deux équipes s’affronteront au Golden 1 Center pour leur rencontre d’ouverture de leur campagne de Summer League. Un matchup entre les possesseurs du premier et second pick de Draft 2023, une opposition entre Victor Wembanyama et Scoot Henderson ou Brandon Miller, bref ça envoie bien du lourd dès le début du mois de juillet.

Grâce à cela, Sacramento veut offrir une vraie expérience aux fans de basket de la région, et les jeunots prometteurs auront l’occasion de rendre leur premier clash en NBA épique. Après leurs deux rencontres, Spurs et Hornets s’envoleront pour Vegas avec le début de la NBA Summer League le 7 juillet. Un programme bien chargé mais excellent pour apprendre le rythme de jeu de la Ligue.

