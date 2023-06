De retour sur les parquets cette saison après une longue blessure, Jamal Murray pouvait difficilement imaginer meilleur comeback. Non seulement le meneur a retrouvé son meilleur niveau, mais il a aussi l’occasion de remporter son premier titre de champion NBA ! Retour sur le parcours du Canadien ces derniers mois.

Avril 2021, Jamal Murray se tord de douleurs sur le parquet du Chase Center après une mauvaise chute. Le meneur vient de se faire les ligaments croisés…

Jamal Murray was helped off the court after an apparent knee injury with 50 seconds left against the Warriors. pic.twitter.com/sz7akzOiq4

— SportsCenter (@SportsCenter) April 13, 2021

Dans sa tête, le cheminement commence. Il y a l’opération déjà puis les longs mois de rééducation et évidemment les doutes. Combien de temps pour revenir à 100% de ses capacités physiques ? Quel niveau de jeu à son retour sur les parquets ? Le meneur n’est pas serein pour son futur. Il craint même que sa franchise ne décide de le transférer !

“J’avais tellement de doutes dans ma tête : est-ce que je serai toujours le même ? Est-ce que j’en vaux la peine ? Le fait d’être transféré était l’une des choses à laquelle je pensais.” – Jamal Murray (décembre 2022)

Les Nuggets n’en feront finalement rien, préférant maintenir leur confiance en le lieutenant de Nikola Jokic. Il faudra un an et demi pour que le Canadien retrouve les parquets NBA.

Et puis vient donc la rentrée 2022-23. Au sein de la direction, une ambition retrouvée avec les retours de blessure de Michael Porter Jr. et donc Jamal Murray. Enfin, encore faut-il que le corps suive. Comme souvent avec ces blessures longue durée, il y a un peu de rouille au moment de lancer la machine. Et puis progressivement, Murray a retrouvé ses sensations, aidant Denver à aller chercher la première place de la Conférence Ouest. Il a même été dans les discussions pour une place au All-Star Game mais les fans comme les coachs avaient d’autres préférences.

Pas de quoi perturber le guard outre-mesure, lui qui a continué sur sa lancée avant de passer la seconde en Playoffs. Déjà très bon face aux Wolves et aux Suns, Murray a encore monté d’un cran face aux Lakers avec 32 points, 6 rebonds et 5 passes de moyenne à 53% au tir et plus de 40% de loin. Pas de quoi récupérer le MVP des Finales de Conférence mais au moins de quoi marquer les esprits. C’est pas un secret, Jamal Murray kiffe la postseason et ces matchs sous haute tension, comme dans la bulle d’Orlando en 2020. Les perfs sont là et la confiance vient en suivant.

Il y a dix mois, il attaquait une nouvelle saison sans grandes certitudes sur son niveau ni sa condition physique et le voilà désormais finaliste NBA avec un rôle XXL dans le succès des siens. Difficile de demander mieux. Un retour sous les projecteurs qui ravit ses coéquipiers, à commencer par Nikola Jokic. Des propos rapportés par Matt Brooks pour le site de la NBA.

“Il était blessé. Il traversait une période difficile. Il pensait qu’ils allaient l’échanger. La façon dont il nous dirige, dont il contrôle le jeu, dont il tire. Il joue vraiment bien. Je suis tellement heureux que Jamal puisse prouver qu’il est un joueur spécial dans cette ligue.” – Nikola Jokic sur Jamal Murray

Place à la série contre le Heat désormais avec potentiellement au bout une bague de champion qui pourrait valider une véritable renaissance pour le meneur. On l’avait longtemps laissé à l’infirmerie avec des updates médicales à répétition, on pourrait le retrouver sur le toit du monde d’ici deux semaines.

Source texte : NBA