Exceptionnel cette saison et tout particulièrement lors des matchs du In-Season Tournament, Tyrese Haliburton est en train de changer de dimension. Une belle ascension qu’il souhaite désormais officialiser en remportant le tournoi face aux Lakers ce samedi, ce qui représenterait “le plus grand accomplissement de sa carrière”.

Tyrese Haliburton n’a jamais goûté aux Playoffs depuis son arrivée en NBA. Son palmarès sur le plan collectif est vide si l’on excepte une médaille d’or remportée à la Coupe du Monde des U19 (2019). Et il reste sur un vrai échec avec Team USA lors du dernier Mondial. Pour toutes ces raisons, Hali fait partie de ceux qui ont abordé le In-Season Tournament avec l’intention d’aller au bout.

Ce soir, le maestro des Pacers affrontera LeBron James et les Lakers lors de la grande finale à Las Vegas. Que représenterait un tel titre dans sa jeune carrière ?

“Ce serait mon accomplissement numéro un, sans aucun doute” a déclaré Hali sur le podcast de Paul George. “Car je n’ai rien accompli sur le plan collectif. Je pense que ça donnerait un gros coup de boost à ma carrière. Pour gagner encore plus, pour goûter aux Playoffs, et participer à des matchs de plus en plus importants.”

“Fatigué d’être un loser”, Tyrese Haliburton a une occasion en or de remporter son premier titre collectif en NBA. Certes, c’est pas les Playoffs, certes c’est pas un titre NBA, mais remporter le In-Season Tournament peut clairement représenter un tremplin supplémentaire pour lui, ainsi que pour la jeune équipe des Pacers.

"I would have to say number one, no question cus I ain't really done nothing team wise…This will help catapult my career moving forward."

Pacers guard Tyrese Haliburton on what winning the In-Season Tournament would mean to him 🙌

(via @PodcastPShow)pic.twitter.com/oKz03MIUTh

— ClutchPoints (@ClutchPoints) December 8, 2023

Avec 26,9 points et 12,1 passes de moyenne cette saison, en quasiment 50-40-90 aux pourcentages au tir et seulement 2,2 balles perdues par match, Haliburton s’approche de la perfection en matière d’impact offensif et d’efficacité. Son niveau individuel associé à sa capacité à sublimer le collectif des Pacers fait de lui un vrai candidat MVP, surtout si les Pacers – 12 victoires en 20 matchs – continuent à gagner.

Un titre de champion au In-Season Tournament, ce samedi à Las Vegas, validerait encore un peu plus le début de saison XXL du meneur d’Indiana.

__________

Source texte : Podcast P with Paul George