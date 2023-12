Tyrese Haliburton a hâte d’affronter son “idole” LeBron James

En finale du NBA In-Season Tournament, Tyrese Haliburton a l’occasion ce samedi de remporter son premier titre collectif depuis son arrivée en NBA. Mais pour cela, il devra passer sur le corps de LeBron James, un joueur qu’il n’a cessé d’admirer avant de débarquer dans la Grande Ligue.

“C’est la beauté de la NBA, de pouvoir affronter vos idoles.”

Quand Tyrese Haliburton sera sur le terrain face à LeBron James ce samedi en finale du In-Season Tournament, il se souviendra forcément – même si ce n’est que pour quelques secondes – de tous ces moments où il a encouragé le King en étant gamin. Né à Milwaukee le 29 février 2000, Hali n’était pas supporter des Bucks, mais il allait voir les Bucks quand LeBron était en ville.

“Comme n’importe quel gamin né en 2000, LeBron était mon joueur préféré” a déclaré Haliburton en conférence de presse hier avant la finale. “J’étais fan des Cavs, puis du Heat, puis des Cavs et enfin les Lakers avant d’être drafté.”

Cela fait un peu bandwagon dit comme ça, mais comment reprocher à un gamin de suivre son idole quand cette dernière repousse sans cesse les limites de la greatness ? Double MVP avec les Cavaliers, double MVP et double champion NBA avec le Heat, héros du titre de 2016 avec Cleveland puis raison numéro 1 du renouveau des Lakers, LeBron James a inspiré toute une génération. Et sa longévité exceptionnelle fait que certains – comme Haliburton – peuvent aujourd’hui encore l’affronter.

Haliburton on facing LeBron:

"Like any kid born in 2000, LeBron was my favorite player growing up. … To be able to compete against him in a championship is a storybook and it's gonna be a lot of fun!" pic.twitter.com/vB12aIpiJF

Difficile de ne pas aborder la finale Pacers – Lakers avec le filtre Tyrese Haliburton vs LeBron James. Le meneur de 23 ans est en pleine ascension et veut remporter son premier titre collectif depuis son arrivée en NBA en 2020. Le King, lui, a déjà tout gagné mais continue de défier le temps, encore et encore.

Le vainqueur du duel prévu dans la nuit de samedi à dimanche (2h30) ajoutera une ligne à son palmarès, avec sans doute le titre de MVP du In-Season Tournament en bonus. De quoi nous offrir un match dans le match potentiellement épique.

“Le fait de pouvoir l’affronter dans une finale, c’est un peu comme un conte de fées. Et ce sera fun.” – Tyrese Haliburton

