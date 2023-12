Alors qu’il aura 39 ans à la fois du mois, LeBron James ne ralentit toujours pas. Le King a lâché une nouvelle masterclass la nuit dernière face aux Suns et n’a pas l’intention de s’arrêter là. “Father Time” n’a qu’à bien se tenir !

31 points, 8 rebonds, 11 assists, 5 interceptions et 1 temps-mort très clutch en 40 minutes passées sur le parquet.

Quand il s’agit de sortir le grand jeu dans un match à élimination directe, LeBron James reste le patron. Même à quasiment 39 balais. C’est lui qui a porté les Lakers dans le quatrième quart-temps en marquant 15 des 23 points de son équipe et étant impliqué dans les 19 premiers points marqués par Los Angeles sur la période.

LeBron James delivered a CLUTCH performance to lead the Lakers to the NBA In-Season Tournament Semifinals 🏆

31 PTS

11 AST

8 REB pic.twitter.com/tMnrahslQW

— NBA (@NBA) December 6, 2023

Avec sa perf” XXL, LeBron James est devenu :

le plus vieux joueur all-time à sortir un match en 25 points, 10 passes, 5 rebonds, 5 steals

le seul joueur de plus de 35 ans à terminer avec 30 points, 10 passes, 5 rebonds, 5 steals

le premier Laker depuis Magic Johnson (1987) à finir avec 30 points, 10 passes, 5 rebonds, 5 steals

Quand ralentira-t-il ? Lui même ne veut pas le savoir.

“Je veux continuer à défier les probabilités, continuer à me battre face au temps. Cela fait tellement longtemps qu’on dit que ‘Father Time’ est invaincu, donc j’essaye de lui infliger sa première défaite.” – LeBron James

Source texte : NBA

"I'm trying to give him one loss."

LeBron James on his battle with Father Time 🗣️ pic.twitter.com/K6Lp0Mh5ug

— NBA (@NBA) December 6, 2023