Éliminés du In-Season Tournament suite à leur défaite 106-103 face aux Lakers, les Suns l’ont mauvaise. En particulier Devin Booker, qui s’est exprimé sur le temps-mort très controversé accordé à Los Angeles dans les dernières secondes.

“Tout le monde l’a vu.”

Quand Devin Booker a été interrogé sur la grosse polémique de fin de match, il n’a pas pris de pincettes. Comme beaucoup, il ne comprend pas comment les Lakers ont pu obtenir ce temps-mort à +2 (105-103 avec une dizaine de secondes à jouer) alors qu’Austin Reaves était en train de perdre le ballon sur une prise à deux.

“Les arbitres font des erreurs parfois mais quand c’est tellement évident, c’est dur. Je n’ai pas eu d’explication (de la part des arbitres). […] Dans un match aussi attendu… je ne demande pas de favoritisme, juste que ce soit équitable.”

Par ailleurs, Devin Booker a aussi trouvé “étrange” le fait que lui et Kevin Durant terminent avec cinq fautes au compteur alors qu’ils sont ciblés par la défense adverse. Bref vous l’avez compris, la pilule a du mal à passer. Et ce n’est sans doute pas la justification de la NBA après le match qui va changer quoi que ce soit.

“Pendant l’action, l’arbitre a eu le sentiment que Los Angeles possédait toujours le ballon quand LeBron James a demandé un temps-mort. Après avoir revu l’action au ralenti, on a vu effectivement qu’Austin Reaves possédait sa main gauche sur le ballon au moment où elle s’est coincée contre son pied gauche. Il avait donc le contrôle de la possession.” – Josh Tiven, responsable du trio arbitral hier

"The whole world seen it."

Devin Booker on Austin Reaves turning the ball over on his trap with Kevin Durant late in #Suns loss to #Lakers.

