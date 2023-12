In-Season Tournament – Finale : la preview de Lakers – Pacers

Plus d’un mois après le début du tout premier NBA In-Season Tournament, on arrive au bout de la compétition ce samedi à Las Vegas, où se déroulera la finale entre les Lakers et les Pacers. Cela vaut bien une preview maison histoire de se chauffer pour cette nuit.

Pour la première fois dans l’histoire de la NBA, une coupe sera délivrée en plein mois de décembre.

Les Lakers et les Pacers vont s’affronter à 2h30 du matin du côté de Vegas dans le cadre de la finale du In-Season Tournament : LeBron James vs Tyrese Haliburton, la défense solide de Los Angeles contre l’attaque inarrêtable d’Indiana, l’expérience californienne face à la fougue des jeunes Pacers. Clairement, on peut parler d’opposition de styles entre deux équipes qui n’ont toujours pas perdu le moindre match dans ce tournoi.

Pacers In-Season Tournament record: 6-0

Lakers In-Season Tournament record: 6-0

Who will win the first NBA Cup? 🏆 pic.twitter.com/cmcCZK9QXs

— NBA (@NBA) December 8, 2023

Gagner le In-Season Tournament, quelle signification pour les Lakers ?

Les Lakers ont comme objectif principal le titre NBA, et n’ont pas l’intention d’accrocher une bannière au plafond de leur salle en cas de victoire au In-Season Tournament. Mais ce n’est pas pour autant qu’ils ne donneront pas tout pour remporter la première NBA Cup.

LeBron James l’a dit : “C’est un moment qui peut nous préparer pour les Playoffs”. Avec l’atmosphère, l’intensité et les enjeux qui entourent les matchs à élimination directe, le In-Season Tournament donne un avant-goût des grandes échéances du printemps, où les Lakers voudront s’illustrer après leur parcours jusqu’en Finale de Conférence l’an passé. Et gagner le In-Season Tournament, c’est le meilleur moyen pour fabriquer des certitudes tout en envoyant un message au reste de la Ligue.

C’est particulièrement le cas pour une équipe de Los Angeles qui souffle le chaud et le froid depuis la reprise fin octobre. S’ils sont actuellement sur une bonne dynamique (trois victoires de suite, sept en dix matchs, bilan global de 14-9), les Lakers ont aussi connu des trous d’air. L’enjeu pour les Californiens sera ainsi de solidifier le momentum actuel pour mettre définitivement derrière eux les mauvais épisodes du début de saison.

"I think this moment is great to prepare for the postseason."

LeBron on the In-Season Tournament environment pic.twitter.com/NBGZsuNjJS

— NBA on TNT (@NBAonTNT) December 8, 2023

Gagner le In-Season Tournament, quelle signification pour les Pacers ?

Pour les Pacers, le In-Season Tournament représente une opportunité parfaite pour grandir en tant qu’équipe. Indiana est une franchise qui est en train de se reconstruire sous l’impulsion du génial Tyrese Haliburton, et l’expérience de la NBA Cup est clairement bonne à prendre pour le jeune groupe de Rick Carlisle.

Remporter le premier In-Season Tournament permettrait aux Pacers de prouver au reste de la Conférence Est qu’ils sont prêts à intégrer la cour des grands. Cela officialiserait en quelque sorte leur changement de statut : passer d’équipe surprise qui “choque le monde” à équipe ambitieuse sur laquelle il faut compter.

S’ils n’ont pas les mêmes objectifs que leur adversaire du soir, les Pacers peuvent donc aussi profiter de ce moment pour se préparer en vue des Playoffs. Indiana affiche aujourd’hui un bilan plutôt séduisant de 12 victoires – 8 défaites, synonyme de cinquième place dans la conférence (comme les Lakers). Une victoire ce soir pourrait leur donner un coup de boost supplémentaire – notamment au niveau de la confiance – pour le reste de la saison régulière.

Pacers brought the ENERGY tonight 💯

Peep all the best bench reactions from their In-Season Tournament Quarterfinals W 📹 pic.twitter.com/hWBrkXi9jg

— NBA (@NBA) December 5, 2023

Des enjeux individuels font également de cette finale une rencontre pas comme les autres. Tyrese Haliburton a l’occasion de remporter son tout premier titre collectif depuis son arrivée en NBA en 2020, tandis que LeBron James voudra ajouter une ligne supplémentaire sur son CV pour solidifier encore un peu plus sa candidature dans le débat du GOAT.

Et puis évidemment, n’oublions pas qu’il y a un pactole de 500 000 dollars (par joueur pour les gagnants, 250 000 pour les perdants) à aller chercher. Même pour des millionnaires, c’est pas anodin. De quoi ajouter une dose de piment supplémentaire à la finale…