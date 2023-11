Si LeBron James a battu cette nuit le record du plus grand nombre de minutes jouées en NBA, il a aussi essuyé la pire défaite de toute sa carrière : 138-94 face aux Sixers, ça pique et ça remet beaucoup de choses en question.

“Qu’est-ce qui doit changer pour que ça n’arrive plus ? Beaucoup de choses.”

Voilà ce qu’a déclaré le King dans les vestiaires après la terrible raclée reçue par les Lakers à Philadelphie. Une raclée qui fait date puisque James n’a jamais connu pareille humiliation en 21 années de carrière.

Quand vous prenez plus de 40 pions dans la bouche, ça demande une remise en question globale plutôt que de petits ajustements. Et LeBron James l’a bien fait comprendre. On parle d’un naufrage collectif, où l’équipe californienne a été dominée dans quasiment tous les secteurs du jeu (en particulier à 3-points avec seulement 7 tirs primés vs 22 pour Philly) mais surtout au niveau de l’intensité.

“Votre esprit de compétition doit être au plus haut niveau. Il faut contrer la force avec de la force. Ce soir, ils se sont plus battus que nous.” – Le coach Darvin Ham après la défaite (via ESPN)

Alors certes, des soirs “sans”, ça peut arriver dans une saison longue de 82 matchs. Mais dans le même temps ce n’est pas comme si les Lakers réalisaient un début de saison des plus convaincants.

Après 18 matchs, Los Angeles affiche un bilan tout juste positif de 10 victoires pour 8 défaites. Parmi les gros problèmes actuels des Lakers : l’attaque. Les Purple & Gold sont l’une des pires équipes NBA à l’efficacité offensive (25e, 110,5 points pour 100 possessions) et au shoot extérieur (28e à l’adresse à 3-points avec 33,8%, 30e au nombre de 3-points marqués), tout ça alors que LeBron James et Anthony Davis n’ont raté que deux matchs en combiné.

Les absences de plusieurs role players actuellement blessés (Jarred Vanderbilt, Gabe Vincent, Rui Hachimura, Cam Reddish) jouent forcément dans l’irrégularité des Lakers, et on peut imaginer que les futurs retours feront du bien au groupe. Mais ce n’est pas pour autant que ça réglera tous les problèmes. Alors que la franchise de Los Angeles a misé sur la continuité durant l’intersaison en ajoutant simplement quelques pièces au noyau dur, on n’a pas l’impression de voir une équipe qui sait où elle va. On n’a pas l’impression de voir une équipe avec une véritable identité.

Actuellement en plein road-trip, les Lakers tenteront de se rassurer à Detroit mercredi, avant un déplacement compliqué à Oklahoma City.

