Cette année sur TrashTalk, on a décidé de respecter la tradition… sans pour autant se péter le bide. On part donc sur un calendrier de l’Avent un peu spécial, dans lequel vous ne retrouverez pas des chocolats mais bien des souvenirs de rédaction, des souvenirs de fans, voire un peu des deux. 24 fenêtres à ouvrir, 24 souvenirs, 24 belles manières de foncer jusqu’à Noël, et aujourd’hui on enchaîne sur l’un des plus grands moments de la carrière de Russell Westbrook.

Le 9 avril 2017, Russell Westbrook s’apprête à affronter les Nuggets. Denver a encore une ultime chance pour se qualifier en Playoffs pendant que le Brodie en est à 41 triple-doubles sur la saison, lui qui a alors l’occasion de dépasser le record historique d’Oscar Robertson. Tous les yeux des fans sont braqués sur cette rencontre et espèrent vivre l’histoire. Et l’histoire, ils vont la vivre… avec un grand H : 50 points, 16 rebonds et 10 passes décisives, le record tombe dans la poche du marsupilami et Denver avec.

Pourtant, à 2,9 secondes de la fin, les Nuggets croient plus que jamais aux Playoffs. Nikola Jokic vient de rater un lay-up qu’il ne manquerait plus aujourd’hui, mais la franchise du Colorado a encore deux points d’avance et le Thunder n’a plus qu’une opportunité en sortie de temps-mort.

Kyle Singler est à la remise en jeu (si, si) et ne parvient pas à trouver Russell Westbrook bien poursuivi par Jamal Murray. Le ballon atterrit finalement dans les mains de Steven Adams qui la donne à son meneur avant de poser un écran comme il le peut. Cela ne crée pas tant d’espace mais Westbrook parvient quand même à dégainer à 10 mètres. La suite ? Buzzer-beater, Nuggets éliminés, point d’exclamation parfait à une saison hors du temps.

MVP !

RUSSELL WESTBROOK AU BUZZER !!

POUR LA VICTOIRE, SUR SON 42EME TRIPLE-DOUBLE, RECORD ALL-TIME !!pic.twitter.com/kCysMFd7kI

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 9, 2017

RUSSELL WESTBROOK, NUMÉRO 1 ALL-TIME !

42ème triple-double de sa saison régulière.

Oscar Robertson et ses 41 TD, bye bye !

Légendaire 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/xLjzFx3UWv

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 9, 2017