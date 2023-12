NBA – le récap du jour : place à la finale du In-Season Tournament !

La saison NBA est désormais bien lancée, et avec elle le récap de la journée made in TrashTalk ! Vous retrouverez ici tout ce qui a été rédigé aujourd’hui par nos plumes mais aussi ce qui est passé un peu sous les radars, sans oublier notre petite contribution sur les réseaux sociaux et le programme de la nuit.

Absent hier contre Miami à cause d’un bobo au genou, Evan Mobley (Cavaliers) pourrait manquer plusieurs matchs. (Cleveland.com)

En parlant de Miami et Cleveland, sachez que Kevin Love n’exclut pas de finir sa carrière aux Cavaliers. (Cleveland.com)

Blessé au dos, Ben Simmons progresse dans sa rééducation : on ne parle plus “de semaines voire de mois”, mais “de jours voire de semaines”. Super. (Source : New York Post)

Au rayons des blessures, on attend des nouvelles de : Otto Porter Jr. (pied), Nassir Little (commotion), Jalen Brunson (cheville), Joel Embiid (jambe) et surtout Kyrie Irving (pied).

Kenneth Lofton Jr. a perdu 9 kilos en trois semaines. Voilà. (Source : Commercial Appeal)

2h30 : Lakers – Pacers, finale du NBA In-Season Tournament

Par ici la preview du match.