Mené par un Shai Gilgeous-Alexander encore énorme (38 points, 5 rebonds, 5 passes, 5 interceptions), le Thunder s’est de nouveau imposé face aux Warriors en prolongation. Stephen Curry, qui a inscrit 10 points durant l’overtime – 34 au total – n’a pas été “assez” grand pour que les siens puissent s’imposer, notamment car Draymond Green donne l’égalisation sur un plateau à OKC. Golden State n’arrive toujours pas à trouver de constance.

Qu’on soit clair : quand on dit que Stephen Curry n’a pas été “assez” grand, cela veut surtout signifier qu’il a été bien assez fort mais qu’il ne peut pas tout faire tout seul. Lorsque le match s’est resserré durant la prolongation, il a été le seul à tirer véritablement son épingle du jeu pour les Warriors. Son équipe aurait peut-être pu mieux s’en tirer durant les 40 minutes réglementaires, mais ce diable de Shai Gilgeous-Alexander a décidé que ce ne serait pas le cas.

Shai Gilgeous-Alexander vs Golden State Warriors

38 PTS

5 REB

5 AST

5 STL

1 BLK

15/30 FG#ThunderUp W pic.twitter.com/8u7OVPKmiP

— A Walking Highlight (@11AWH) December 9, 2023

Auteur d’un sale premier quart-temps (2/8 au tir), SGA est ensuite bien rentré dans sa soirée, proposant une partie très propre puisqu’il n’a perdu aucun ballon. Son réveil a d’ailleurs coincidé avec celui du Thunder, car l’équipe s’est retrouvée menée de 14 points dans le second quart et a vu le point de rupture d’assez près. Cette nuit, il a été aidé par Jalen Williams et Chet Holmgren au scoring, respectivement 28 et 21 points. Le rookie concurrent de Victor Wembanyama s’est – comme lors du premier match – offert un temps fort à un moment important, en inscrivant cinq points de suite pour mettre le couvercle sur la rencontre, durant la fin de la prolongation.

Chet Holmgren with the put back and the foul 💪pic.twitter.com/cIkadnlz2z

(via @NBATV)

— ClutchPoints (@ClutchPoints) December 9, 2023

De leur côté, les Warriors ont pu donc compter sur l’éternel Stephen Curry, mais aussi sur Jonathan Kuminga (24 pions, 12 rebonds en sortie de banc) et Klay Thompson (22 points). Draymond Green s’est lui illustré avec 12 points et 13 passes, mais surtout avec une faute complètement stupide et grossière à 7 secondes de la fin du 4e quart pour donner 3 lancers à Chet Holmgren alors que les Dubs mènent justement… de 3 points. Une situation qu’il a qualifié “d’erreur de débutant” en conférence de presse, assumant sa responsabilité dans la défaite. Encore un match qui semblait acquis pour Golden State, encore une opportunité manquée. Et un bilan de 0-3 face au Thunder cette saison, qui fait de San Francisco son plat favori !

Draymond Green on his 3-shot foul of Chet Holmgren: “I fucked that off. That’s a mistake a young guy should make, not a guy in his 12th year.” pic.twitter.com/LCGhKInavF

— Anthony Slater (@anthonyVslater) December 9, 2023