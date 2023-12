Highlights : les 41 points de Kawhi Leonard face au Jazz !

Cette nuit, Kawhi Leonard s’est amusé face au Jazz, devant le public de Salt Lake City. 41 points à 14/23 au tir, dont 6/8 à 3-points, accompagnés de 5 rebonds et 5 passes. Un récital façon saison 2018/19, une soirée qui nous a offert une multitudes de highlights. De quoi compiler tout ça pour se le mater ensemble !

Oui, le Jazz n’est actuellement pas l’une des formations les plus prestigieuses de NBA. Cela n’enlève rien à la performance de Kawhi Leonard, impérial en terre mormone pour faire triompher les Clippers. The Klaw a pris feu à 3-points, pour inscrire six tirs sur huit tentés. On y ajoute quelques réussites sous l’arceau, et une envie de bien faire combinée à un jeu très propre. C’est ce Kawhi là que les Clippers attendent au rendez-vous des Playoffs. Celui qui est intouchable, qui martyrise la défense adverse. Ces 41 points sont son record pour cette saison. Espérons qu’ils donnent à voir plus régulièrement de grandes performances de la part du leader des Clips !

Los Angeles s’impose contre Utah 117-103, net et sans bavure. Rendez-vous le 12 décembre pour une nouvelle opposition contre une équipe mal classée, Portland.

Kawhi Leonard (41 PTS) COOKED all night to lead the Clips to a W 😤

41 PTS / 6-8 3PM / 5 REB / 5 AST pic.twitter.com/t7o1oFaDSK

— NBA (@NBA) December 9, 2023