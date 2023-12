Résumé de la nuit en NBA : Joel Embiid a mangé les Hawks, 38 points et 14 rebonds !

Nouvelle nuit de NBA intercalée entre les dernières phases du In-Season Tournament. Treize matchs ont eu lieu cette nuit, avec quelques belles choses notamment du côté de Joel Embiid et de Kawhi Leonard, qui ont assuré. Les Warriors ont encore perdu face au Thunder, les Celtics s’offrent les Knicks… C’est l’heure du résumé de la nuit en NBA !

Scores et stats de la nuit

Hornets – Raptors : 119-116 (stats)

Magic – Pistons : 123-91 (stats)

Sixers – Hawks : 125-114 (stats)

Nets – Wizards : 124-97 (stats)

Celtics – Knicks : 133-123 (stats)

Heat – Cavaliers : 99-111 (stats)

Grizzlies – Wolves : 103-127 (stats)

Thunder – Warriors : 138-136 a.p. (stats)

Spurs – Bulls : 112-121 (stats)

Nuggets – Rockets : 106-114 (stats)

Suns – Kings : 106-114 (stats)

Jazz – Clippers : 103-117 (stats)

Blazers – Mavericks : 112-125 (stats)

Ce qu’il faut retenir

Scottie Barnes en triple-double (31 points, 10 rebonds, 10 passes) n’est pas suffisant pour battre Charlotte sans LaMelo Ball.

Les Pistons ont pris une nouvelle démontada.

Les Wizards, les Grizzlies font de même, c’est mieux d’être nul à plusieurs.

Jaylen Brown exclu pour deux fautes techniques, c’est Derrick White qui a pris les choses en main pour permettre à Boston de l’emporter contre les Knicks. M’sieur Blanc colle 30 points !

Joel Embiid claque 38 points et 14 rebonds, les Hawks se sont fait déguster en sauce.

Le Heat s’incline face aux Cavaliers d’un Donovan Mitchell polyvalent (26 points, 13 rebonds, 6 passes).

Le Thunder s’offre les Warriors pour la 3e fois de la saison ! Golden State pensait vraiment gagner, mais Draymond Green a commis une faute grossière… et donné la prolongation à OKC, qui ne manquera pas le tir.

Les Spurs sont à 16 défaites de rang, record de franchise égalé.

Phoenix ne s’est jamais remis de son 3e quart absolument infâme face aux Kings, défaite frustrante.

Kawhi a eu très chaud, 41 points face au Jazz !

Anfernee Simons a collé 30 pions contre les Mavericks, mais Luka Doncic et ses 32 unités ont eu le dernier mot.

Les Nuggets s’inclinent encore face aux Rockets, Alperen Sengun est la bête noire de Nikola Jokic !

Les Français de la nuit

21 points, 20 rebonds, 4 passes, 4 contres pour Victor Wembanyama, qui devient le plus jeune joueur de l’histoire à poser un “double” double-double !

16 points, 20 rebonds, 6 contres pour Rudy Gobert face aux Grizzlies. Le rebond, spécialité française finalement.

16 points, 7 rebonds et 4 passes pour Killian Hayes ! Le meneur des Pistons assure, son équipe beaucoup moins.

11 points, 10 rebonds et 2 passes pour Bilal Coulibaly avec les Wizards. La progression continue, le français cartonne en silence !

Le highlight de la nuit

A floater from beyond the arc? 😳 https://t.co/Cj0ecJYtVl pic.twitter.com/u0f8EeSIxY

— NBA (@NBA) December 9, 2023

Les meilleurs scores TTFL de la nuit

Les classements

