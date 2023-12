À quasiment 39 ans et dans sa 21e saison NBA, LeBron James continue de défier le temps, lui qui va jouer la finale du NBA In-Season Tournament la nuit prochaine face aux Pacers. De quoi impressionner toujours plus l’entraîneur d’Indiana Rick Carlisle.

Coach NBA depuis 2001, Rick Carlisle était aux premières loges pour voir l’ascension de LeBron James vers les sommets. Ce bon vieux Rick était également l’entraîneur des Mavericks en 2011 quand LeBron a craqué en Finales NBA, la pire déception de sa carrière avant de devenir quadruple champion NBA. Autant dire que Carlisle est plutôt bien placé pour parler du King.

Justement, avant de l’affronter en finale du In-Season Tournament ce samedi, le coach des Pacers a été interrogé sur la longévité exceptionnelle de LeBron (via Yahoo Sports).

“LeBron James est toujours dans son prime. Je l’ai regardé jouer hier soir, c’est juste phénoménal. Quelqu’un m’a donné la stat : dans l’histoire de la NBA, il est seul joueur à avoir été à la fois le plus jeune joueur de la Ligue, et le plus vieux. Cela en dit beaucoup sur son incroyable longévité et sa greatness.

Il est le meilleur scoreur de l’histoire, il est l’un des gars qui doit être sur le Mont Rushmore de la NBA. C’est ce gars ce qu’on va affronter demain (aujourd’hui).”