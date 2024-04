Jarred Vanderbilt (Lakers) pourrait faire son retour au Game 3

Absent depuis le 1er février à cause d’une entorse au pied droit, Jarred Vanderbilt pourrait bien faire son retour au Game 3 face aux Nuggets, dans la nuit de mercredi à jeudi.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que ce retour ne serait pas de trop, les Lakers sont menés 2-0 face aux coéquipiers de Nikola Jokic, et un coup de pouce défensif serait plus que bienvenu de la part de l’un des plus versatiles en la matière dans la ligue. Les choses semblent aller dans ce sens pour “Vando” qui s’entraîne dur depuis 2 semaines et qui continue de monter en intensité. La décision sera prise en fonction de la réaction de la cheville du joueur, mais Darvin Ham est optimiste et espère pouvoir compter sur son intérieur même si la prudence reste de mise.

“On verra comment il se sent après l’entraînement d’aujourd’hui. Pour l’instant, on n’en sait pas plus, on fait au jour le jour. On doit voir comment il récupère, il s’est entraîné à haute intensité hier, il faut voir comment il se sent demain.” – Darvin Ham

Auteur de 10,5 points à 66% aux tirs, 5,4 rebonds et 2,3 interceptions par match, Jarred Vanderbilt est un véritable couteau suisse et son retour ferait un bien fou aux Angelinos, tout comme celui de Christian Wood, dont le genou va également mieux et dont le retour pour le Game 3 est déjà programmé, à Los Angeles, on espère que l’ancien du Jazz, des Wolves et des… Nuggets, sera là pour durcir un peu la défense pourpre et or, qui compte pourtant le DPOY officieux Anthony Davis selon lui-même, chose avec laquelle Jamal Murray n’était définitivement pas d’accord.

Pour en revenir au sujet Jarred Vanderbilt, son retour est vivement espéré pour ce Game 3 à la Crypto.com Arena, et c’est tout un effectif qui pourrait s’en retrouver plus équilibré pour espérer chahuter plus que ça le champion en titre. Sa défense, son activité et son sérieux sont tant de paramètres qui permettront à son équipe de maintenir l’espoir pour la franchise de LA, déjà dos au mur face à Denver.