Allez, Top 10. La NBA a sorti sa compil des dix meilleures actions de la saison régulière. Du Anthony Edwards, Donovan Mitchell et Luka Doncic à foison, ainsi que… Max Strus !

10. De’Aaron Fox pour Malik Monk

En ouverture de Top 10, voici notre renard préféré qui vient subtiliser un ballon à Kris Dunn. Après avoir contrôlé la gonfle il offre une passe en retrait à Malik Monk qui vient complètement écrabouiller le même Kris Dunn. Ce gros désagréable ne laisse d’ailleurs pas passer ça et pousse Malik Monk une fois qu’il a ratterri. Méchant !

9. Stephen Curry

On a bien cru voir Curry perdre ce ballon à cinq ou six reprises sur cette action. Mais voilà, c’est le chef Curry, donc après 20 dribbles et une série de cross sur Ziaire Williams, il trouve le décalage pour aller envoyer un scoop shot complètement lunaire qui rentre. C’est donc ça le haut niveau ?

8. Kyrie Irving pour Derrick Jones Jr. (s/o Luka pour le hustle)

Le plus beau joueur qui combine avec le dunkeur qui va le plus haut de la Ligue, le résultat ne peut qu’être magnifique. Sur un ballon chipé par Luka Doncic à Keyonte George, le Slovène se jette au sol pour transmettre une bonne balle de fast break à Kyrie Irving. Uncle Drew va au panier mais voit le grand Walker Kessler dans ses pas, il préfère donc jeter un lob en arrière pour Derrick Jones Jr. qui saute un bon décamètre pour dunker le ballon de manière superhéroïque.

7. Luka Doncic

A égalité avec les Nets à 30 secondes de la fin, Luka récupère le ballon et s’enferme à 45° derrière la ligne à 3-points. Cerné par Dorian Finney-Smith et Royce O’Neale, Luka feinte et envoie une sorte de floater complètement contesté qui rentre avec la planche au buzzer de l’horloge des 24. Oui oui, il est toujours derrière la ligne à 3-points au moment du tir.

6. Nikola Jokic

127 partout entre Warriors et Nuggets, il reste 2 secondes quand le Joker remonte la balle, pisté de près par Kevon Looney. Nikola sort sa spéciale, il approche de la table de marque, s’arrête au niveau du logo, envoie un tir chelou qui… rentre. Le Chase Center est bien silencieux, soudainement.

5. Damian Lillard

142-140 pour les Kings en prolongations face aux Bucks. Il reste 5 secondes au chrono et les Bucks n’ont pas de temps-mort. C’est alors que Damian Lillard envoie la balle à Brook Lopez qui lui rend immédiatement. Le meneur remonte la balle à toutes vitesses, envoie son side step et rentre un tir inimaginable à quelques mètres de la ligne à 3-points. Dedans. Au buzzer. Pat Connaughton est content.

4. Anthony Edwards

Les Wolves ne mènent que de deux points quand Anthony Edwards manque un lancer franc crucial à 7 secondes du terme. Tyrese Haliburton s’empare de la balle, et envoie Aaron Nesmith au lay-up. Tout à coup, Anthony Edwards surgit de nulle part, bondit ridiculement haut et renvoie la tentative de Nesmith d’où elle est venue. Clutch.

3. Kyrie Irving

A égalité avec les Nuggets à 2 secondes du terme, Kyrie Irving reçoit la remise en jeu dans les mains mais se retrouve avec les grands segments de Nikola Jokic sur le dos. Le complotiste fait un dribble, deux dribbles en décrivant un arc de cercle plus ou moins en direction du panier. C’est alors qu’il tente un… skyhook main gauche en dehors de la raquette… qui fait mouche au buzzer. Wow.

2. Anthony Edwards

Après avoir volé un ballon au Jazz, Ant-Man transmet la balle à Jalen McDaniels. Au moment où ce dernier lui rend, l’appel d’Anthony Edwards est déjà déclenché, la coupe semble toute tracée, l’accès au panier dégagé. Pourtant, à la manière d’un gosse laissant ses doigts entre les portes du métro, John Collins reste planté bêtement dans la no-charge area. John Collins n’avait pas eu le mémo et Anthony Edwards le postérise sauvagement. Collins est à terre, se tenant la tête assis dans la raquette. Nous on pense qu’il simulait une blessure pour cacher le fait qu’il était en réalité en train de sangloter.

1. Max Strus (oui)

Le tableau d’affichage n’a même pas eu le temps d’être mis à jour afin d’être à 119-117 en faveur des Mavs à 2 secondes de la fin que Max Strus a déjà dégainé derrière la ligne médiane. L’ancien du Heat fait mouche, de très très loin, dégoûtant au passage toute la franchise des Mavericks. Oui bah fallait pas le laisser seul aussi (le pire c’est que le tir est contesté). En voilà une belle manière de conclure un Top 10.

