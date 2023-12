Le Orlando Magic s’est imposé cette nuit face aux Cleveland Cavaliers sur le score de 104 à 94. Cette victoire face à l’une des valeurs étalons de la Conférence Est agit comme une confirmation : oui, les coéquipiers de Paolo Banchero sont à prendre au sérieux cette saison.

“Je suis dans la cuisine, tu bouffes ce que je te prépare” n’est pas une phrase signée Jamahl Mosley. Pourtant, toute la NBA commence à connaître la recette utilisée par le tacticien du Magic. La défense et le collectif en sont les ingrédients principaux, Paolo Banchero et Franz Wagner les épices.

Cette nuit, Cleveland n’a inscrit que 94 points. Mais ce qui, à première vue pourrait passer comme un simple soir off de la part des hommes venus de l’Ohio (les pauvres), n’a en réalité rien d’un hasard. En effet, c‘est la huitième fois cette saison qu’un adversaire du Magic ne parvient pas à atteindre les 100 points, aucune autre équipe n’a fait mieux et seul Minnesota fait aussi bien.

De l’autre côté du terrain, Orlando partage le ballon et s’appuie sur l’ensemble des joueurs de son effectif malgré les absences à ce jour de Markelle Fultz et de Wendell Carter Jr. Cette nuit, sur les dix joueurs présents sur la feuille de match, huit ont atteint la barre des sept points et aucun n’a dépassé celle des vingt. Même Joe Ingles a contribué en inscrivant 12 unités en première mi-temps, c’est dire.

Après 23 matchs cette saison, le Magic est toujours deuxième de la Conférence Est, un classement que personne n’imaginait il y a encore deux mois.

Les hommes de Jamahl Mosley auront toutefois des réponses à beaucoup de leurs interrogations restantes après les cinq prochaines rencontres. Le Magic s’apprête à affronter successivement Boston par deux fois, Miami, Milwaukee et Indiana, et s’ils parviennent à rester au top de l’Est après une telle série, le message aura définitivement été passé : il faudra compter sur eux cette saison.