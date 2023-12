Rudy Gobert est actuellement premier de la Ligue avec son équipe des Minnesota Timberwolves. Dominer une saison régulière c’est bien, mais pas suffisant pour le triple défenseur de l’année en NBA. Cette-fois, il vise le trophée Larry O’Brien.

Rudy Gobert était au micro de Rémi Reverchon sur beIN Sport lors du dernier Sunday Night Live et le joueur des Minnesota Timberwolves n’a pas caché ses ambitions au moment de parler du succès collectif de son équipe cette saison. Les joueurs de Minneapolis ont actuellement le meilleur bilan de la NBA, de quoi rendre gourmand le pivot français :

“L’objectif, c’est clairement d’être champion NBA. […] On construit des habitudes de champions ainsi que notre identité.”

Le triple défenseur de l’année montre l’exemple à son équipe, meilleure défense de la NBA et de loin. Pourtant, le Français est convaincu que les Wolves ne tournent pas encore à plein régime, qu’ils peuvent encore faire mieux.

“On est premiers, mais on est loin d’être là où on peut être. On a une marge de progression énorme que ce soit défensivement et offensivement.”

Avec la 17e attaque de la Ligue, Minnesota peut encore assurément progresser de ce côté du parquet. Néanmoins, s’ils y parviennent également en défense, l’équipe menée par Chris Finch deviendra extrêmement ennuyeuse pour ses adversaires.

Rudy Gobert s’est aussi confié sur son niveau personnel en ce début d’exercice 2023-24. Il a déjà marqué plus de points, pris plus de rebonds et effectué plus de contres lors d’autres saisons, mais ça n’a que peu d’importance, le natif de Saint Quentin n’a jamais été aussi fort.

“Cette année personnellement, je prends énormément de plaisir et entant qu’équipe, ça se voit qu’on en prend sur le terrain. Je suis à un niveau technique, physique et même spirituel en tant que leader auquel je n’ai jamais été auparavant. Mon objectif, c’est d’être chaque soir le meilleur défenseur au Monde.”

Objectif rempli pour le moment et qui pourrait bien le mener à son quatrième titre de défenseur de l’année s’il venait à continuer la saison sur le même rythme. Il rejoindrait alors Dikembe Mutumbo et Ben Wallace et partagerait avec eux le record du nombre de trophées de DPOY en carrière.

Source texte : beIN Sports