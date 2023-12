Stats vs Eye Test : quel camp choisir ? // #LaGrosseQuestion

Lundi 12h, meilleur jour de la semaine. Pourquoi ? Car il est l’heure de la Grosse Question, votre nouvelle série de vidéos pour la saison NBA 2023-24 ! Une grosse interrogation chaque semaine, qui touche au basket outre-Atlantique mais pas seulement. Aujourd’hui ? On parle de statistiques et d’impression visuelle. Leurs différences, leurs similarités, leurs oppositions et leurs complémentarités.

Team cernes et café à 3h du matin ou team Statmuse et BasketBall Reference à 7h.

Chacun vit sa passion pour la grosse balle orange comme il le veut/peut et analyse son sport préféré à sa manière. Que nous disent les statistiques simples ou avancées sur le déroulement d’un match ? Qu’est-ce qu’elles ne prennent pas en compte ? Et a contrario à quel point peut-on se baser sur notre impression visuelle sans s’aider d’autres supports ? Jusqu’où notre œil est fiable et objectif ? Beaucoup de questions “qui ne sont pas vite répondues” mais on a quand même essayé. Alors bienvenue dans ce nouvel apéro et dans cette nouvelle grosse question !

Allez, on envoie cette #GrosseQuestion sixième du nom, on en parle en commentaires et on espère que vous aussi, lors de votre prochain match, vous saurez faire le lien entre votre œil et une ligne statistique.