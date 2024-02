Comment comparer les époques ? || #LaGrosseQuestion

Lundi 12h, meilleur jour de la semaine. Pourquoi ? Car il est l’heure de la Grosse Question, votre nouvelle série de vidéos pour la saison NBA 2023-24 ! Une grosse interrogation chaque semaine, qui touche au basket outre-Atlantique mais pas seulement. Aujourd’hui ? On se demande si c’est possible de comparer les époques et si oui, comment.

Pour certains ce n’est pas possible, encore moins pertinent. Pour nous le postulat est différent : on peut comparer les époques, c’est la manière qui doit être pertinente. Considérer que Bob Cousy jouait contre des plombiers ne l’est pas par exemple. Comment comparer les records de points d’aujourd’hui avec ceux d’il y a 20, 30 ou 50 ans ? Comment pondérer l’évolution des règles, des physiques, du scouting et de la NBA en général pour pouvoir faire des comparaisons qui ont du sens ? Allez, c’est l’heure de la Grosse Question !

Sortez le déjeuner, le goûter, le dîner et tout ce qui se mange, c’est l’heure de vous poser devant votre programme hebdomadaire.