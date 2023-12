Cette année sur TrashTalk, on a décidé de respecter la tradition… sans pour autant se péter le bide. On part donc sur un calendrier de l’Avent un peu spécial, dans lequel vous ne retrouverez pas des chocolats mais bien des souvenirs de rédaction, des souvenirs de fans, voire un peu des deux. 24 fenêtres à ouvrir, 24 souvenirs, 24 belles manières de foncer jusqu’à Noël, et aujourd’hui on enchaîne sur l’une des plus grandes actions individuelles de l’histoire de l’Équipe de France de basket-ball.

NICOLAS BATUM, NICOLAS BATUM, NICOLAS BATUM, NICOLAS BATUM, NICOLAS BATUM, NICOLAS BATUM, NICOLAS BATUM, NICOLAS BATUM, NICOLAS BATUM, NICOLAS BATUM, …

Ce moment est déjà gravé @TrashTalk_fr @ABallNeverLies pic.twitter.com/JGU00Zrsdq

— Raph’ (@SoyRaph_) August 5, 2021

En demi-finale des Jeux Olympiques 2020 (où 2021, on ne sait pas trop), le monsieur cité avec parcimonie ci-dessus a réalisé la plus grande action de sa carrière, peut-être bien la plus grande action de l’histoire de l’équipe de France. Klemen Prepelic et les 42 autres Slovènes sur cette planète se souviendront encore longtemps de cette chasse par Batman, bien loin de Gotham City. Avec ce contre décisif, celui dont on a déjà trop cité le nom qualifiait alors les Bleus pour la finale des Jeux Olympiques à Tokyo, absolument magique.

NICOLAS BATUM TU VIENS DE RÉALISER LE PLUS GROS CONTRE DE L’HISTOIRE DE L’ÉQUIPE DE FRANCE !!!!!! BORDEL DE MERDE QUEL CHASEDOWN !!!

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) August 5, 2021

On avait The Block, on avait la crêpe bretonne, et ces deux mythes se sont alliés un soir d’août à Tokyo. Or, si on ne se trompe pas, cette nouvelle œuvre était signée par vous savez qui ? NICOLAS BATUM, NICOLAS BATUM, NICOLAS BATUM. Par qui ? NICOLAS BATUM !