Suspendu indéfiniment par la NBA après avoir frappé Jusuf Nurkic au visage, Draymond Green ne reviendra pas sur les parquets avant minimum trois semaines.

Il faudra attendre 2024 pour revoir Draymond Green.

D’après l’insider Shams Charania de The Athletic, le joueur des Warriors a démarré un processus d’aide psychologique après son dernier coup de sang sur Jusuf Nurkic, et sera donc absent trois semaines minimum. Une nouvelle qui confirme les rumeurs de ce week-end, Adrian Wojnarowski annonçant que Draymond ne devrait pas rejouer avant janvier.

Warriors' four-time NBA champion Draymond Green has started counseling process and is expected to remain sidelined via suspension for at least the next three weeks, sources say.

Story at @TheAthletic: https://t.co/0bIFSZahg0

— Shams Charania (@ShamsCharania) December 18, 2023

Trois semaines, cela nous emmène jusqu’au 8 janvier prochain. D’ici là, les Warriors ont dix matchs à jouer dont neuf à domicile : Boston, Washington, Portland, à Denver, Miami, Dallas, Orlando, Denver, Detroit et Toronto.

Aucun détail n’a été donné sur la thérapie que suivra Draymond, mais il va travailler avec les Warriors et la NBA pour pouvoir retrouver les parquets “en pleine possession de ses moyens”.

Source texte : The Athletic