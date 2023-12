DeMarcus Cousins signe avec les Taiwan Beer Leopards

Après Dwight Howard, c’est DeMarcus Cousins qui débarque à Taïwan. L’ancien pivot All-Star vient en effet de signer avec les Taiwan Beer Leopards, le club dans lequel a récemment évolué D12.

DeMarcus Cousins n’a pas joué en NBA depuis 2022 chez les Denver Nuggets, mais il continue toujours sa carrière dans l’optique – peut-être – de revenir un jour dans la Grande Ligue. Et peu importe s’il faut parcourir le monde pour ça.

Suite à son expérience chez les Mets de Levallois Guaynabo (Porto Rico), DMC rejoint donc les Taiwan Beer Leopards et pourrait faire ses débuts le 20 janvier prochain. La nouvelle a été annoncée par le club basé à Taoyuan City. Adrian Wojnarowski d’ESPN précise que le deal est pour dix jours (4 matchs au total).

DeMarcus Cousins has signed with the Taiwan Beer Leopards and could make his debut on January 20th. 👀 pic.twitter.com/qF1Z6y9p3j

— Legion Hoops (@LegionHoops) December 18, 2023

À 33 ans, DeMarcus Cousins espère sans doute utiliser cette expérience taïwanaise comme tremplin pour retrouver un petit spot en NBA. Mais ça s’annonce compliqué.

On connaît son histoire : l’ancien All-Star a été ravagé par les blessures en plein prime et n’a jamais retrouvé son meilleur niveau. Entre 2018 et 2022, il a enchaîné les équipes NBA (Warriors, Rockets, Clippers, Bucks, Nuggets) en restant productif sur un temps de jeu limité. Néanmoins, DMC n’a pas réussi à se réinstaller dans une franchise. Cela l’a obligé à faire ses valises pour jouer ailleurs qu’aux Etats-Unis.

Peut-il obtenir une dernière opportunité s’il brille à Taïwan ?

Source texte : Taiwan Beer Leopards / Focus Taiwan

Four-time NBA All-Star center Demarcus Cousins’ agreement with the Taiwan Beer Leopards is for a 10-day and four game period, sources tell ESPN. Cousins is expected to join the team in mid-January.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) December 18, 2023