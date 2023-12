La grande famille de l’université de North Carolina vient de perdre l’un de ses membres. Eric Montross, ancien pivot star des Tar Heels durant les années 1990, est décédé ce dimanche.

C’est une bien triste nouvelle qui nous parvient de Chapel Hill. Diagnostiqué d’un cancer en début d’année 2023, Eric Montross n’a pas survécu dans sa bataille contre la maladie. Il avait 52 ans.

With heavy hearts we bring you this update from the family of Eric Montross.

Rest in peace Big E.

🔗: https://t.co/EgOjPTSh2B pic.twitter.com/V3TgxZDWPm

— Carolina Basketball (@UNC_Basketball) December 18, 2023

Eric Montross, surnommé Big E, a joué quatre années (1990-94) sous les ordres du légendaire Dean Smtih à North Carolina. Quatre années durant lesquelles il a été champion NCAA (1993) et nommé dans la second-team All-American (1993, 1994). Montross a tourné à 11,7 points, 6,8 rebonds et 1,2 contre en 139 matchs, dont 105 en tant que pivot titulaire.

Sa belle carrière NCAA a permis à Eric Montross d’être sélectionné en neuvième position de la Draft NBA 1994 par les Boston Celtics, où il a été nommé dans la All-Rookie Second Team. Il a également porté les couleurs de Dallas, New Jersey, Philadelphie, Detroit et enfin Toronto. Il s’est retiré des parquets en 2003 à cause d’une blessure au pied.

Commentateur de North Carolina après sa carrière de joueur, Eric Montross était apprécié pour sa générosité, lui qui a lancé plusieurs initiatives pour récolter des fonds afin de venir en aide aux enfants malades.

R.I.P. Big E.

__________

Sources texte : North Carolina / ESPN