Les Kings, une équipe à surveiller dans le dossier Zach LaVine

En instance de départ à Chicago, Zach LaVine est souvent lié aux Lakers de LeBron James et Anthony Davis. Mais une autre équipe californienne est à surveiller dans ce dossier : les Sacramento Kings.

Les Kings font aujourd’hui partie de ce groupe d’équipes compétitives et ambitieuses, mais à qui il manque peut-être une pièce pour véritablement entrer dans le clan des contenders en NBA. Ils pourraient donc faire du bruit sur le marché des transferts en amont de la trade deadline de février. Potentiellement pour récupérer Zach LaVine ?

C’est en tout cas un scénario qu’a envisagé Sam Amick dans son dernier papier sur The Athletic.

◽️ Addressing the Zach LaVine-Lakers rumors

◽️ Could the Kings make a splash?

◽️ Lauri Markkanen on his future in Utah@sam_amick on what he's hearing around the NBA ⤵️https://t.co/fP1OzhuMrH

— The Athletic (@TheAthletic) December 18, 2023

Si la situation contractuelle de LaVine (180 millions sur quatre ans, player option à 49 millions en 2026-27) a de quoi refroidir n’importe quelle franchise, Kings inclus, son talent offensif reste indéniable. On parle d’un joueur qui tourne à plus de 20 points et près de 40% derrière l’arc depuis plusieurs saisons. De plus, Zach LaVine se verrait bien dans une équipe au jeu rapide et axée sur l’attaque comme c’est le cas à Sacramento, avec à ses côtés De’Aaron Fox qui – on le rappelle – est un client de Klutch Sports comme LaVine.

“Les Kings veulent ajouter du shooting et de l’attaque avant tout. Leurs progrès en défense ont l’air d’être suffisants pour qu’ils se tournent vers l’objectif d’être encore plus explosifs de l’autre côté du terrain.” – Sam Amick

Passés d’une des pires défenses NBA à une défense average cette année (14e, 114,5 points encaissés pour 100 possessions), les Kings semblent vouloir appuyer sur leur principal point fort : marquer des points. On dit souvent que c’est la défense qui prime en Playoffs, mais une attaque inarrêtable associée à une défense qui fait le boulot peut aussi représenter une formule gagnante. Formule que le manager Monte McNair pourrait décider de suivre.

Mais si l’intérêt pour Zach LaVine est réel, quelle contrepartie peuvent/veulent lâcher Sacramento pour récupérer l’arrière des Bulls ?

Les Kings ont l’avantage de posséder suffisamment de capital draft ainsi que des contrats transférables (Kevin Huerter, Harrison Barnes…) dans leur roster. Cela fait d’eux un candidat naturel pour un potentiel trade de LaVine, ou tout autre transfert d’ailleurs (genre un ailier comme Pascal Siakam par exemple). Mais on ne peut pas non plus exclure un scénario dans lequel Sacramento… ne touche à rien avant la deadline, dans le cas où les Kings confirment leur montée en puissance avec l’effectif actuel.

Pas forcément en réussite en tir en début de saison, Sacramento reste sur cinq victoires en sept matchs depuis début décembre. La pépite Keegan Murray – intouchable dans les négociations – vient de sortir sa perf’ la plus folle en carrière (47 points à 12/15 à 3-points) et ne va que s’améliorer. Alors peut-être que la clé du succès de Sacramento, elle est déjà en interne finalement.

A league source tells The Sacramento Bee the Kings view Keegan Murray as a foundational piece and they are not including him in trade talks, confirming a report from James Ham.

— Jason Anderson (@JandersonSacBee) December 16, 2023

En tous les cas, les Kings font partie des équipes les plus intrigantes de la NBA actuellement, sur les parquets mais aussi sur le marché des transferts. Un conseil : gardez un œil attentif sur eux !

__________

Source texte : The Athletic / Sacramento Bee