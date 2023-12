Miles Bridges interdit d’entrer au Canada avant le match Raptors – Hornets

Les Hornets se déplacent chez les Raptors ce lundi soir et pourraient être privés de Miles Bridges. Ce dernier, à cause de sa situation juridique actuelle, a en effet été bloqué à la frontière canadienne.

Malgré les faits de violences conjugales et les accusations qui entourent toujours Miles Bridges, l’ailier des Hornets est aujourd’hui autorisé à jouer en NBA, lui qui a purgé sa suspension de 30 matchs. Mais visiblement, il n’est pas le bienvenue au Canada.

D’après Kyle Bailey, Bridges n’a pas eu l’autorisation de passer la frontière avec le reste de son équipe. “Got denied in the 6” (je me suis fait bloquer à Toronto, ndlr.) a posté le joueur de Charlotte sur son compte Twitter hier, avant d’effacer le post. Les Hornets travaillent actuellement avec les autorités pour tenter de changer cette décision.

Pour info, le match entre Toronto et Charlotte est prévu à 1h30 du matin.

BREAKING: Miles Bridges has been denied entry into Canada due to legal situation, per @Underdog__NBA

The Charlotte Hornets are working to get Canada’s decision reversed before the game tonight pic.twitter.com/bEQrtdHGh2

— NBACentral (@TheDunkCentral) December 18, 2023

On n’a pas plus de détails sur cette situation assez insolite, mais c’est un épisode supplémentaire dont Charlotte se serait bien passé.

Pas épargnés par les blessures (notamment LaMelo Ball), restant sur quatre défaites consécutives (dont une de… 53 points contre les Sixers) et tristement habitués aux faits divers, les Hornets ne semblent pas vraiment voir le bout du tunnel.

Source texte : Kyle Bailey

Can confirm Bridges was denied entry into Canada due to his current legal situation, per a league source. The team is going through the process of trying to get that decision reversed ahead of tonight’s game against the @Raptors. https://t.co/plojEhos9f

— Kyle Bailey (@KyleBaileyClub) December 18, 2023