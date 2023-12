Mac McClung invité par la NBA pour le Slam Dunk Contest 2024

Joueur de G League mais surtout vainqueur du Slam Dunk Contest 2023, Mac McClung a reçu l’opportunité de défendre son titre de meilleur dunkeur au prochain All-Star Weekend d’Indianapolis.

Mac McClung s’est fait un nom il y a dix mois, quand il a remporté le concours de dunks à Salt Lake City face à K.J. Martin, Trey Murphy III et Jericho Sims. Il a donc logiquement été invité par la NBA pour participer à nouveau à la fête. C’est Shams Charania (The Athletic) qui a balancé la nouvelle ce lundi.

The NBA has delivered invitation to Mac McClung to participate in the 2024 All-Star Slam Dunk Contest, per sources. McClung has opportunity to defend his title. He is the reigning G League Player of the Month, averaging 25.4 PPG, 6.3 APG and 4.3 RPG for Orlando's Osecola Magic. pic.twitter.com/mP1tAACCcH

— Shams Charania (@ShamsCharania) December 18, 2023

Si sa participation demande encore confirmation, on peut d’ores et déjà dire que c’est mérité pour Mac McClung au vu du show qu’il a lâché au All-Star Weekend 2023. Décevant depuis des années (sauf exceptions), le dernier concours de dunks a été plaisant grâce à l’audace et les qualités athlétiques du bonhomme. Comme quoi, on peut être un joueur de G League et être la star de la soirée.

Mac McClung essayera de profiter de l’occasion pour remettre la lumière sur lui. À l’heure de ces lignes, il tente toujours de trouver une petite place en NBA, lui qui a d’ailleurs été nommé meilleur joueur de la ligue de développement en novembre.

Source texte : The Athletic